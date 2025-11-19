mediodía cope en la mancha | 19 nov 2025 | 13:50
Entrevista con Enrique Lubián, presidente de la AECC en Alcázar de San Juan
Alcázar vuelve a volcarse con la AECC. Este 23 de noviembre llega la XXVI Comida Solidaria, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Será a las 14:30 h en MABEL Jardines Alcázar. Menú: 40 € (también infantil). Hablamos con Enrique Lubián, presidente de AECC Alcázar, que nos cuenta cómo cada aportación ayuda directamente a pacientes y familias de nuestra comarca. Entradas: Enrique (608 54 98 80), José Luis (659 43 75 58) y Centro Cívico (viernes de 18 a 20 h).
Jesús Villajos
Ciudad Real
1 min lectura11:03 min escucha
