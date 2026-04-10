MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 10 ABR 2026 | 13:20
Entrevista con Eduardo García Villajos, presidente de ASECEM
La Asociación de Empresarios de Alcázar de San Juan, ASECEM, celebra este sábado su gala anual para reconocer la labor del tejido económico local. En esta entrevista, su presidente, Eduardo García Villajos, repasa los detalles del acto, los premiados de esta edición y analiza la situación actual del empresariado en Alcázar y su comarca, así como los principales retos y oportunidades del sector.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
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