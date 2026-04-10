COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 10 ABR 2026 | 13:20

Entrevista con Eduardo García Villajos, presidente de ASECEM

La Asociación de Empresarios de Alcázar de San Juan, ASECEM, celebra este sábado su gala anual para reconocer la labor del tejido económico local. En esta entrevista, su presidente, Eduardo García Villajos, repasa los detalles del acto, los premiados de esta edición y analiza la situación actual del empresariado en Alcázar y su comarca, así como los principales retos y oportunidades del sector.

Eduardo García Villajos, presidente de ASECEM
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura13:23 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 10 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking