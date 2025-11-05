COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 4 NOV 2025 | 13:50

Entrevista a Cristina Perea, concejal de Participación Ciudadana en Alcázar de San Juan

Hoy, hablamos de Presupuestos Participativos. 85.000 euros que los alcazareños podrán elegir donde destinar  ese dinero para mejorar su municipio

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:58 min escucha

