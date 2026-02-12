herrera en cope la mancha | 12 feb 2025 | 12:50
Entrevista con Carlos Gómez, concejal de festejos en Villafranca de los Caballeros a las puertas de su Carnaval
Villafranca de los Caballeros ultima los preparativos para vivir su Carnaval y Fiesta de Ánimas 2026, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que volverá a llenar el municipio de música, color y tradición del 13 al 15 de febrero. En COPE hemos hablado con el concejal de Festejos, Carlos Gómez, quien nos ha detallado las principales novedades de esta edición, como la consolidación del nuevo recorrido del Gran Desfile de Carrozas y Comparsas, la programación musical con el concierto de Soraya Arnelas o el protagonismo de las mayordomías en la Fiesta de Ánimas. Una cita única en la que, como cada año, conviven lo carnal y lo divino en perfecta armonía.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura10:15 min escucha
"¿Qué ha pasado con los miles de millones de euros caídos del cielo europeo? ¿Se han ido a carreteras? Pues no, agujeros como elefantes en las autovías"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h