12 feb 2025

Entrevista con Carlos Gómez, concejal de festejos en Villafranca de los Caballeros a las puertas de su Carnaval

Villafranca de los Caballeros ultima los preparativos para vivir su Carnaval y Fiesta de Ánimas 2026, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que volverá a llenar el municipio de música, color y tradición del 13 al 15 de febrero. En COPE hemos hablado con el concejal de Festejos, Carlos Gómez, quien nos ha detallado las principales novedades de esta edición, como la consolidación del nuevo recorrido del Gran Desfile de Carrozas y Comparsas, la programación musical con el concierto de Soraya Arnelas o el protagonismo de las mayordomías en la Fiesta de Ánimas. Una cita única en la que, como cada año, conviven lo carnal y lo divino en perfecta armonía.

Jesús Villajos

Ciudad Real

