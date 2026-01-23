COPE
mediodía cope en la mancha | 23 ene 2026 | 13:20

Entrevista con Carlos David Bonilla, reelegido presidente del CRDO La Mancha

Carlos David Bonilla ha sido reelegido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, una de las figuras clave del sector vitivinícola español. En esta entrevista repasa las líneas maestras de su nuevo mandato, los principales retos de la DO —desde la promoción y la internacionalización hasta la sostenibilidad y el relevo generacional— y el papel que juega La Mancha como motor económico y social del territorio. Una conversación cercana y clarificadora sobre el presente y el futuro del vino con denominación de origen La Mancha.

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura13:36 min escucha

