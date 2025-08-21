COPE
Entrevista con Bernabé Manzaneque, concejal de festejos de Campo de Criptana, por el inicio de la Feria 2025

Hoy, entrevistamos al concejal de Festejos del Ayuntamiento de Campo de Criptana, Berna Manzaneque, con motivo del inicio de la Feria 2025 en la localidad, fiestas en honor al Santísimo Cristo de Villajos.

Presentación de la Feria en Campo de Criptana
Jesús Villajos

