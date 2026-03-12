MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 12 MAR 2026 | 13:50
Entrevista con Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha
La Denominación de Origen La Mancha continúa reforzando su proyección nacional e internacional a través de distintas iniciativas de promoción y reconocimiento a la calidad de sus vinos. En esta entrevista, Ángel Ortega repasa la actualidad del Consejo Regulador, desde la reciente participación de los vinos manchegos en ferias internacionales como Eurovino en Alemania hasta la celebración del XXXIX Concurso a la Calidad, que ha premiado el trabajo de bodegas y viticultores tras una añada calificada como excelente. Además, abordamos la presencia de los vinos de La Mancha en iniciativas culturales vinculadas al legado de Don Quijote y el papel que sigue jugando el sector vitivinícola como uno de los motores económicos y culturales de la región.
Jesús Villajos
Ciudad Real
1 min lectura14:51 min escucha
