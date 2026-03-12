COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 12 MAR 2026 | 13:50

Entrevista con Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha

La Denominación de Origen La Mancha continúa reforzando su proyección nacional e internacional a través de distintas iniciativas de promoción y reconocimiento a la calidad de sus vinos. En esta entrevista, Ángel Ortega repasa la actualidad del Consejo Regulador, desde la reciente participación de los vinos manchegos en ferias internacionales como Eurovino en Alemania hasta la celebración del XXXIX Concurso a la Calidad, que ha premiado el trabajo de bodegas y viticultores tras una añada calificada como excelente. Además, abordamos la presencia de los vinos de La Mancha en iniciativas culturales vinculadas al legado de Don Quijote y el papel que sigue jugando el sector vitivinícola como uno de los motores económicos y culturales de la región.

Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, durante una cata comentada
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura14:51 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 12 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking