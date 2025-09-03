herrera en cope la mancha | miércoles 3 sept 2025 | 12:50
Entrevista con el alcalde de Miguel Esteban, Marcelino Casas, días previos a su Feria en Honor a la Virgen del Socorro y del certamen "Reina de La Mancha"
En Herrera en Cope La Mancha, hemos hablado con el alcalde miguelete, Marcelino Casas, en la previa de su semana grande con una Feria y Fiestas cargada de actividades para todos los gustos y públicos, y un Certamen Reina de La Mancha que cumple su 55ª Edición.
