herrera en cope la mancha | miércoles 3 sept 2025 | 12:50

Entrevista con el alcalde de Miguel Esteban, Marcelino Casas, días previos a su Feria en Honor a la Virgen del Socorro y del certamen "Reina de La Mancha"

En Herrera en Cope La Mancha, hemos hablado con el alcalde miguelete, Marcelino Casas, en la previa de su semana grande con una Feria y Fiestas cargada de actividades para todos los gustos y públicos, y un Certamen Reina de La Mancha que cumple su 55ª Edición.

El alcalde y la concejal de festejos posan junto a la Reina y Damas de las fiestas 2025 en Honor a la Virgen del Socorro
Jesús Villajos

