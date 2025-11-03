mediodía cope en la mancha | 3 nov 2025 | 13:50
Entrevista a Alberto Lara, alcalde de Pedro Muñoz
Mediodía Cope en La Mancha entrevista al alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, tras anunciarse el acuerdo para que la conocida como "Casa de la Paca" sea patrimonio del municipio para albergar el Museo cervantino donado por la familia Zunzunegui a la localidad.
Jesús Villajos
1 min lectura15:29 min escucha
