3 nov 2025 | 13:50

Entrevista a Alberto Lara, alcalde de Pedro Muñoz

Mediodía Cope en La Mancha entrevista al alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, tras anunciarse el acuerdo para que la conocida como "Casa de la Paca" sea patrimonio del municipio para albergar el Museo cervantino donado por la familia Zunzunegui a la localidad.

Imagen de la visita a la Casa de La Paca hace unos días
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura15:29 min escucha

