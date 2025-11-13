mediodía cope en la mancha | 12 nov 2025 | 13:50
Ana Isabel Abengózar: "El nuevo Estatuto de C-LM garantiza la igualdad y la cohesión territorial de la región"
La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha pasado por los micrófonos de Cope La Mancha para explicar las claves de la reforma del Estatuto de Autonomía, recientemente aprobada con amplio consenso. Abengózar, destaca que el nuevo texto blinda los servicios públicos esenciales y actualiza los derechos sociales para adaptarlos a la Castilla-La Mancha del siglo XXI.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura13:27 min escucha
