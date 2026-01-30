MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 30 ENE 2026 | 13:20
Alcázar Outlet regresa al Pabellón Picasso con grandes descuentos y el comercio local como protagonista
El presidente de ASECEM, Eduardo García Villajos, pasa por los micrófonos de Cope La Mancha para presentar una nueva edición de Alcázar Outlet, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de febrero en el Pabellón Picasso de Alcázar de San Juan. En la entrevista repasamos las principales novedades del evento, el cambio de ubicación, la participación de comercios locales y comarcales y el impacto que esta cita tiene en el comercio de proximidad y en la economía local, en un fin de semana marcado por los grandes descuentos y el apoyo al tejido empresarial de la ciudad.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura10:37 min escucha
"El funeral por las 45 víctimas de Adamuz ha sido un compendio de dignidad, de señorío, de sentimiento, de coherencia con una identidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h