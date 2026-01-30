COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 30 ENE 2026 | 13:20

Alcázar Outlet regresa al Pabellón Picasso con grandes descuentos y el comercio local como protagonista

El presidente de ASECEM, Eduardo García Villajos, pasa por los micrófonos de Cope La Mancha para presentar una nueva edición de Alcázar Outlet, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de febrero en el Pabellón Picasso de Alcázar de San Juan. En la entrevista repasamos las principales novedades del evento, el cambio de ubicación, la participación de comercios locales y comarcales y el impacto que esta cita tiene en el comercio de proximidad y en la economía local, en un fin de semana marcado por los grandes descuentos y el apoyo al tejido empresarial de la ciudad.

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura10:37 min escucha

