Un vecino de Almansa gana un buen pellizco con solo 2,5€ en el Eurojackpot de la ONCE

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado un premio de 108.690 euros en Almansa en el sorteo celebrado el pasado viernes 31 de mayo. Un vecino de esta localidad ha acertado 5 números del juego del Eurojackpot.

El agente vendedor de la ONCE, Juan González Muñoz, adscrito a la Agencia Administrativa de la ONCE en Albacete desde el año 1995, y que desarrolla su venta en el quiosco de la C/ Rambla de la Mancha nº 34, de la localidad de Almansa, es quien ha vendido el boleto del Eurojackpot del sorteo del 31 de mayo de 2019, agraciado con el premio de cinco aciertos, 108.690 euros, correspondiente a la tercera categoría.

El Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 16 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki. La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa.

Con Eurojackpot, la ONCE ha abierto una nueva puerta a Europa. Este juego permitirá a la ONCE y su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la Economía Social, mostrar nuestro modelo de gestión social fuera de nuestras fronteras y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad nuestro compromiso social. Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web www.juegosonce.es, y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE