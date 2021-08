Peñas de San Pedro ayuda a sus vecinos con el pago de la factura de la luz

El ayuntamiento de las Peñas de San Pedro, municipio de Albacete, trata de ayudar a sus vecinos pagando un 20% de las facturas de la luz del mes de agosto.

Año tras año, las fiestas del Sahuco se celebran en el mes de agosto, pero debido a la pandemia no se pueden celebrar cómo pasó el año anterior. Por ello, con el dinero que se obtiene para las fiestas se ayudará a que los ciudadanos afronten sus gastos de suministro eléctrico, tienen hasta el 15 de Octubre para llevar al ayuntamiento la factura de la luz.

Muchas personas se quejan del incremento que ha tenido la luz, por ello, los vecinos de este municipio han ido día tras día al ayuntamiento para ver qué se podía hacer. Por ello, este pueblo ha querido plantarle cara al “tarifazo” eléctrico.

José Manuel Calonge, vecino albaceteño, explica que “va a ser bastante útil esta propuesta dado que conforme estamos y cómo están las tarifas de la luz que están bastantes elevadas si que es una gran ayuda al pueblo, porque en verano sumándole el aire acondicionado o el ventilador, la factura de la luz se hincha bastante”.

Aunque también sabemos que esto no soluciona mucho en las casas ya que cómo bien explica Mara Gregorio una ciudadana de la capital, muchos hogares no van a poder ni cocinar por mucho que no pongan los aparatos acondicionados.

Esta propuesta beneficia cerca de 700 viviendas, pero María Cifuentes, habitante de este municipio de Albacete, expone que no sólo debería de ayudar a las familias, sino también a los comercios, bares ya que por lo general son los que más los necesitan.

De esta forma, los ayuntamientos quieren tener un detalle con sus vecinos y tratar de llevar lo mejor posible la situación.