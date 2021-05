Nubes de huelga se ciernen sobre Albacete

Este lunes 'reivindicativo' se cerró con una concentración junto al Pincho de la Feria. Fueron los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Albacete los que protagonizaron la protesta una vez que la pasada semana se anunció huelga a partir del próximo 17 de mayo si no media un acuerdo.

Recordamos que la representación sindical, con mayoría del sindicato STAS-CLM solicita una subida salarial en torno al 2% y descansar un sábado al mes frente a los cuatro al año que ahora tienen. La empresa, de momento sólo ha ofrecido un 0,025% de subida.

Eduardo Mayordomo, presidente del Comité de Empresa, se dirigía ayer por megáfono a los trabajadores para indicar que "esos a los que les gusta hacerse la foto cuando se presentan los camiones o cuando llega la Feria para decir lo bonita que está la ciudad, ahora se callan".

"El alcalde, como máximo responsable de la ciudad, y la empresa deben decir algo -afirmaba Mayordomo-. Si no lo hacen, abocarán a Albacete a una huelga indefinida que nadie quiere y que nunca se ha producido".

Precisamente, la próxima movilización antes de que se haga efectiva la huelga, se anuncia para el próximo lunes 10 de mayo (13:00 horas) a las puertas del Ayuntamiento.





Vídeo





El máximo responsable sindical añadió que "la empresa dice que no tiene dinero para pagar incrementos salariales tal y como se produjo la adjudicación del contrato hace cinco años. Nosotros no estamos dispuestos a que nuestras condiciones laborales estén congeladas durante los quince años que aún le quedan al contrato. Además -dijo- no creo que estemos pidiendo nada desorbitado ya que una subida de en torno a un 2% no es una locura, solo es algo normal".

A Valoriza Servicios Medioambientales, empresa concesionaria, y al Ayuntamiento de Albacete, le restan menos de dos semanas para buscar el acuerdo. Si no, empezaremos a ver por las calles acumulación de bolsas de basura y otros residuos.