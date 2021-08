¿Necesitas ayuda para los trámites de las actividades de la feria?

El Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Apeht) ofrecen desde ayer y hasta el 7 de septiembre por la mañana el servicio de Ventanilla Única en el Recinto Ferial para facilitar la realización de los trámites, en un único punto, a todas las actividades que vayan a tener lugar durante los actos festivos de septiembre.

El alcalde, Emilio Sáez, visitó junto al vicealcalde y concejal de Feria, Vicente Casañ, y la concejala de Barrios y Pedanías, Ana Albaladejo, este punto de tramitación única que se ha habilitado en el Recinto Ferial, en el espacio que habitualmente ocupaba la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). “Aunque este año no vayamos a celebrar nuestra Feria tal y como todos la conocemos, hay una serie de actividades que sí tendrán lugar en este espacio, desde la instalación de atracciones a puestos comerciales, como pueden ser los de juguetería, por eso es importante seguir prestando este servicio”, ha indicado Emilio Sáez, que ha valorado la coordinación entre los distintos servicios y trabajadores para facilitar toda actividad.

En la visita a este espacio, ha estado también presente el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, David Giménez, a quien los responsables municipales han agradecido que, una vez más, se haya implicado en la prestación de este servicio que facilita en un único punto la realización de trámites como el alta en el suministro de electricidad, en el servicio de agua, el pago de tasas y otras tramitaciones imprescindibles para la obtención de los correspondientes permisos.

“Es importante que sigamos ofreciendo este servicio de Ventanilla Única que agiliza y facilita la tramitación a los feriantes, artesanos, comerciantes o asociaciones que vayan a tener actividad en nuestro Recinto Ferial”, ha recalcado Vicente Casañ.

La Ventanilla Única funcionará de 10.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y estará atendida por tres personas de la Asociación de Hostelería y Turismo, que ofrecerán la información necesaria y facilitarán la realización de los trámites oportunos para tramitar el alta de servicios imprescindibles, como son los de los suministros; la comunicación de apertura a Turismo; y la recepción de la documentación relativa a Consumo, tales como listas de precios, hojas de reclamaciones…

Este servicio de Ventanilla Única funciona desde hace 17 años, si bien el pasado ejercicio no tuvo actividad al no tener lugar ningún tipo de actividad. En este 2021 retoma su servicio, si bien la previsión es que el número de tramitaciones sea mucho menor. El presidente de la APEHT estimó que serán unas 250 consultas y tramitaciones, aproximadamente un 50% menos que un año de Feria, dado que este año no habrá actividad hostelera y de restauración en el Recinto Ferial, ni en los Ejidos.