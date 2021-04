Los destinos más seguros para viajar este verano

Después de un año muy negro, con un 30% del sector ya extinguido y otro 50% con muchas dificultades para recuperar la normalidad, las agencias de viajes comienzan a recibir consultas telefónicasy visitas en sus oficinas. De momento, son más las preguntas que las contrataciones, ya que las restricciones sanitarias siguen haciendo de la movilidad una complicación para los planes a corto y medio plazo.

Pero con el verano a la vuelta de la esquina, los españolea quieren viajar fuera de su comunidad autónoma, incluso fuera de España. ¿Qué países resultan ahora mismo más seguros? En opinión de Ignacio Tárraga, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la provincia de Albacete, destinos como el "Caribe, las Maldivas o Costa Rica son más que recomendables". En estos últimos dos casos, según Tárraga, "la incidencia Covid no ha sido mucha, además son lugares en los que el turismo está relacionado con la naturaleza y la ecoolgía. Además, con un test PCR se puede acceder sin necesidad de cuarentena". En destinos de Asia, donde la situación es más complicada, la apuesta podría ser Sri Lanka.





Si no queremos arriesgar tanto con estos desplazamientos tan largos y por supuesto, más caros, Tárraga destaca dentro del territorio nacional, las islas, tanto las Canarias como las Baleares, "No me cabe duda de que van a ser destino prioritario de este verano. Ya lo estamos comprobando".

El seguro de cancelación, por delante

Otro aspecto que ha destacado en Herrera en COPE Albacete el presidente del sector de agencias de viajes en Albacete es el de las estancias "el año pasado había mucho miedo a los hoteles. La gente prefería los apartamentos y casas, pero ahora, las medidas sanitarias son máximas y los hoteles van a volver a reabrir este verano con la confianza de los turistas".

En cualquier caso, sea cual sea la elección, campo, playa, motaña, ya sea en España o en el estranjero, los agentes de viajes recomiendan la suscripción de pólizas de seguro, ya sea con cláusulas Covid o por cualquier otra circunstancia que pueda alterar nuestro viaje.