Finaliza la ola de calor con las temperaturas más calurosas de la historia

La ola de calor comenzó el 11 de agosto dejando récords térmicos en numerosas estaciones meteorológicas. En varios puntos de la provincia se superaron los 40 grados durante el fin de semana. Pero para esta semana, la capital muestra una bajada en los termómetros de casi diez grados, rondando los 33 grados centígrados.

Dejamos atrás un fin de semana asfixiante, donde la ola de calor no nos ha dado una tregua e incluso estos días llevó a que los termómetros de la provincia de Albacete a registrar el sábado pasado temperaturas que no se habían visto en muchos años, llegando a los 43 grados, una cifra histórica que no se registraba desde hace 43 años.

La meteorología dejó también fuertes rachas de viento cerca de las 18 horas, de hasta 74 kilómetros por hora según la estadística de Aemet, aunque pudieron ser puntualmente más fuertes. Ese repentino y corto vendaval motivó 18 intervenciones del cuerpo de Bomberos de Albacete, por caídas de ramas, toldos o cascotes de azoteas. Albacete parecía un desierto; mucho viento huracanado con arena.

La racha máxima de viento se registró en Hellín, llegando a los 100k/h. Fueron solo unos minutos, pero la sensación que tuvieron los hellineros era como si hubiese pasado un tornado. Menos intenso se vivió en otros puntos de la provincia, cómo por ejemplo en Munera, dónde se alcanzaron los 76 kilómetos por hora.

Afortunadamente, estas rachas de viento sólo han causado daños materiales y no hay que lamentar ningún daño personal. Ahora, decimos adiós a esta ola de calor y afrontamos la mitad de agosto con un ambiente más optimista y unas temperaturas más relajadas que nos permitiran terminar la época veraniega con un buen sabor de boca. Hoy, empezarán a bajar brevemente las temperaturas aunque será a partir de mañana cuando más se noten.