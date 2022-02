Eurocaja Rural y su modelo de negocio cercano

Hay infinidad de personas que demandan un servicio financiero con presencia humana. Eurocaja Rural trasciende el concepto de cliente y va mucho más allá. Contempla a cada uno como persona, con sus peculiaridades, necesidades y circunstancias. Para ayudarles en todo lo que esté en su mano. Es consciente de que un servicio financiero integral es complejo y requiere atención personalizada y profesional. Esta es, en realidad, una gran ventaja competitiva, ya que las demás entidades no creen en ello o no les interesa.

La obligación de cualquier empresa o institución es escuchar a los usuarios y tratar de satisfacer (y si es posible, superar) sus necesidades. una de sus demandas constantes es el trato cercano. De ello presumen en Eurocaja Rural donde no existe exclusión financiera y tienen un modelo de negocio híbrido porque el 51% de los más de 465.000 clientes de la entidad son digitales, ese es sólo un recurso, una opción para quien la quiera utilizar. La entidad no considera estar dando servicio a un municipio o a un territorio si no mantiene abierta una oficina cerca

En estos últimos 10 años, mientras otras entidades han cerrado oficinas o despedido trabajadores, la red comercial de Eurocaja Rural ha superado en más del doble el número de oficinas que mantenía abiertas desde el principio de ese período (417 frente a las 193 de 2011), estando presente en 12 provincias y en cinco comunidades autónomas

NO te mandan al cajero automático.

Las personas ruegan que no se le impongan normas, horarios, ni se le obligue a acudir al cajero. En Eurocaja Rural se dan opciones, se ofrecen recursos, pero no se imponen rutinas ni burocracias, más allá de lo legalmente establecido. En Eurocaja Rural no se obliga al cliente a realizar sus transacciones en el cajero, ni se le da un número para que espere a que se realicen otras gestiones

"Estuvimos, estamos y estaremos" es el lema de la entidad. Los tiempos, las necesidades, las modas, y las personas cambian. La entidad no sólo se adapta a los tiempos, sino que se adelanta y se posiciona a la vanguardia. Pero su filosofía de trato cercano, profesional y de búsqueda permanente de la excelencia, siempre ha sido la misma.