Edelmira ha vuelto a ser la primera en vacunarse en la provincia

Edelmira supera los noventa años de edad, aunque prefiere no decirlo por coquetería "tengo muchos años...". Todo el mundo la adora en la residencia Vasco Núñez de Balboa por su buen humor, su sencillez y la gratitud que rezuma. El pasado 30 de diciembre fue la primera mujer en vacunarse contra el COVID19 en la provincia y este martes ha sido también la primera en recibir la tercera dosis de refuerzo.

Ella es una de los 150 mayores que viven en esta residencia de la capital, una de las más azotadas por el COVID 19 allá por la primavera de 2020 y que ahora, libre de la enfermedad, rezuma felicidad ya que se han recuperado las visitas, el encuentro, la tertulia y hasta el bingo.

Así nos lo ha explicado el actual director, Antonio Peralbo, que ha explicado que todos los residentes han optado por recibir esta tercera dosis: "Teníamos al principio dos personas que dijeron que no, pero al final, también han cambiado de opinión y van a recibirla", añadiendo que "es una evidencia que la vacuna nos protege, no nos esteriliza pero nos protege como demuestra que ahora mismo no haya casos".

Esta tercera dosis se va a inocular desde hoy en todas las residencias públicas y privadas de la provincia, habiéndose empezado por ésta de Vasco Núñez de Balboa de la Junta de Comunidades. Ha ocurrido lo mismo no muy lejos de ella, en la de San Vicente de Paúl de la Diputación de Albacete y en la de Asprona. En los próximos días llegará al resto.

Blanca Hernández, delegada provincial de Sanidad en Albacete, ha añadido en este acto que las personas inmunodeprimidas también están llamadas a recibir esta dosis de refuerzo contra la enfermedad, pero son los centros de salud respectivos los que están citándolos para recibir esa tercera dosis.

Tal y como ha apuntado la delegada, durante las próximas semanas, los equipos de vacunación de las Gerencias de Atención Integrada de Albacete, Hellín, Almansa y Villarrobledo, visitarán las 43 residencias de mayores que forman el censo residencial en la provincia de Albacete, para llegar a un total de 3.519 personas que viven en estos centros.