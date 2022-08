El coronel Zulueta toma posesión como jefe de la Base Aérea Los Llanos

Ignacio Zulueta Martín como máximo responsable de esa Base Aérea, así como del Ala14 y la Comandancia Militar del Aeropuerto de Valencia.Tiene 51 años, ha sido profesor de caza y ataque, ha participado en numerosas misiones internacionales y cuenta con un amplio bagaje militar en distintas bases, en especial en la de Torrejón.

En su primera intervención a los medios locales, el nuevo coronel explica que sus principales objetivos en esta base es “que la unidad siga manteniendo este estado de alistamiento, este reconocimiento internacional en todo lo que hace”.

Además, indica que lo mejor que uno puede tener en su carrera es “mandar en un Ala14 y en la base de Albacete, porque no sólo manda a un Ala si no también a una base aéra con todo lo que implica de personal, y esta mañana he despedido a la primera parte del contingente que se va al núcleo inicial que va a montar el destacamento y el día 25 ya desplegarán los aviones, en los que serán 4 aviones y 7 pilotos”.





Tercer destacamento en los países bálticos que se hace en un sólo año





El nuevo coronel jefe de la Base sustituye en el cargo a Miguel Ángel Orduña, que llegó hace solo un año y que ahora ha sido nombrado general de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, a propuesta de la Ministra de Defensa, Margarita Robles.

Al acto de toma de posesión han asistido numerosas autoridades locales y provinciales, así como la del presidente del Partido Popular en la región, Francisco Núñez, y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.