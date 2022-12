Alberto Núñez Feijóo, aclamado en Albacete

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llenado este jueves en Albacete el salón de actos del edificio Polivalente de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, el auditorio, de no mucha capacidad, se ha visto desbordado por los cientos de afiliados y simpatizantes que han querido arropar y escuchar tanto al líder nacional del PP como al presidente regional de esta formación, el almanseño Paco Núñez.

Núñez Feijóo ha llenado su discurso de referencias al día que vivimos, 1 de diciembre, en el que se vota en las Cortes la derogación del delito de sedición, y por ende al gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que es un "auténtico culebrón".

El presidente del PP, ha puesto numerosos ejemplos de este desencuentro permanente de los ministros y su presidente, comenzando por la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que en sede parlamentaria acusara a los 'populares' de fomentar la cultura de la violación; afirmación ante la que ha considerado que, cuando la propia Montero todavía estaba estudiando Primaria, el PP "ya legislaba contra la violencia machista".

Durante este acto público en Albacete, ha dicho en referencia a la ministra de Podemos que, cuando uno no sabe conducir, lo normal es que no coja un camión; del mismo modo que cuando uno "no sabe legislar, no debería tocar el Código Penal".

Le ha recordado a la ministra que en 1998 el PP aprobó el primer plan contra la violencia doméstica. Hace 20 años, en 2003, aprobamos la primera ley que regula la violencia doméstica. En 2015 modificamos la ley orgánica para incluir como víctimas de violencia machista a hijos menores de mujeres maltratadas; y en el 2017 aprobamos por consenso el primer plan contra la violencia machista de España", ha afirmado.

El delito de sedición, el Mundial y la Navidad

Sobre la modificación del delito de sedición, ha dicho que mientras la Selección Española de fútbol busca la primera posición de su grupo en el Mundial de Catar, Pedro Sánchez intenta agilizar el trámite para consumar la reducción.

Ha recordado que la primera votación al respecto se realizó en el Congreso pasada la medianoche. "Está claro que quería transparencia Pedro Sánchez. Y ahora, la votación definitiva, en día de partido. Qué pena que haya Mundial. Si no hubiera Mundial, no habría delito de sedición", ha insistido.

Vídeo





A este respecto, y justo antes de pedir el voto del electorado socialista que rechace las políticas de Pedro Sánchez, ha aseverado que en el pasado votantes de ambos partidos "compartían valores", por ejemplo "en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

Page, protagonista oculto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque, una vez más, Núñez Feijóo no ha aprovechado una visita a Castilla-La Mancha para mencionar expresamente al actual presidente de la misma, Emiliano García-Page, sí que ha hecho alusión velada a su relación con su líder, Pedro Sánchez.

Según ha dicho, lo normal sería que cuando un líder nacional acude a un territorio a arropar a su homólogo entre ambos se hablen bien, algo que sí que pasa en el PP, pero no así en el PSOE, según ha apuntado.

"Es importante que cuando un presidente nacional viene, no se le critique, y que no se le critique cuando se vaya", ha dicho Núñez Feijóo en alusión a la relación entre los presidentes de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, a los que en todo caso no ha nombrado.

Tal y como ha apuntado, el PP, desde la oposición o desde el Gobierno, "siempre defenderá a España, allá donde se encuentre".

Ahora, en una situación de "extraordinaria complejidad", es "lamentable tener que decir que España es el colista de Europa en recuperar su riqueza", algo que aún no ha conseguido y no se hará hasta 2024, "lo que acredita que los cinco años de Sánchez se han perdido a efectos económicos".

Ha hecho igualmente alusión a la "doble contabilidad en el paro", ya que "los fijos discontinuos que trabajando dos días al mes, no aparecen en la lista".

A esto ha sumado la deuda española, que "no deja de crecer" y que revela que desde que Gobierno el PSOE la deuda ha crecido 1.500 millones de euros "cada semana".

01/12/2022 Núñez Fijóo en Albacete





Es por eso que España "ha vuelto a la cola de Europa", incrementando la deuda pública "el doble que el resto de países de Europa"; sumando a que ahora la cesta de la compra es de las más caras dentro de las grandes economías de Europa.

Bajar impuestos

"Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país, y cualquier gobierno debería centrarse en esos problemas. Estos problemas son números, son gente, son autónomos, pequeñas y medianas empresas, y lo lógico es que un gobierno con estos problemas dijera a los españoles que se va a bajar el impuesto de la renta", ha señalado.

??Espectacular acogida de los albaceteños a @NunezFeijoo y @paconunez_ durante el acto celebrado esta tarde en Albacete en defensa de un gran país. pic.twitter.com/5dD22TIKhV — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) December 1, 2022





La solución, según Núñez Feijóo, también llegaría de la mano de la reducción del IVA en productos básicos, en un contexto en el que España "pasa una gran crisis económica".

Pero, España, "además de vivir una profunda crisis económica, vive la crisis institucional más seria de su historia democrática", algo que tiene "una única causa", que es "Pedro Sánchez Castejón", que tiene "nula credibilidad ante los españoles y ante la mayoría de países del mundo".

El culebrón del Gobierno de España

Una crisis "magnificada en las instituciones del Estado" con un Gobierno "dividido en todo"; con un Consejo de Ministros convertido en "un 'reality show' minuto a minuto", un "verdadero culebrón que impide a España estar al día de todas las polémicas que lo conforman".





Las últimas dos, ha relatado, pasan por una reforma de la Seguridad Social "desmentida" por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño; o una ley Trans que, si bien vino aprobada por un Consejo de Ministros, ahora dicen que "no se aprueba sin enmiendas".

Ha citado en este punto cómo una televisión pública europea, la BBC, "acreditó que Sánchez y Marlaska habían mentido a los españoles" al respecto de la crisis migratoria en Melilla el pasado mes de junio.

"Confieso que en un gobierno normal, el ministro del Interior tendría que haber cesado hace meses, pero Sánchez necesita un escudo político que sea el objeto de todas las críticas para salvaguardar su Presidencia", ha dicho.

Para Núñez Feijóo sería "razonable" el cese de Grande-Marlaska después de hasta cuarenta ministros nombrados durante su Gobierno. "Pero no lo puede cesar, porque dijo que hizo un gran trabajo", ha indicado.