Acuerdo de última hora y normalidad en las calles de Albacete

Cuatro horas ha durado la huelga de limpieza en Albacete. Finalmente llegó el acuerdo y a esta hora todo es normalidad en las calles de esta ciudad que parecía abocada a la basura acumulada junto a sus contenedores.

Se barren las calles del centro de Albacete, se recoge la basura, aunque con un poco de retraso y hasta se baldea como en una jornada cualquiera de trabajo.

¿Cómo han sucedido los acontecimientos? Anoche antes de la convocatoria de la huelga, la empresa concesionaria, Valoriza Servicios Medioambientales, puso encima de la mesa una propuesta y a las cuatro de la madrugada los noventa trabajadores concentrados a las puertas de la sede la aceptaban. 3,82% de subida salarial en 4 años, descanso de veinte sábados al año y la conversión de una quincena de contratos temporales en fijos en los próximos años.

Eduardo Mayordomo, presidente del Comité de Empresa, en declaraciones a COPE, se ha mostrado satisfecho porque la ciudad no va a sufrir una huelga y eso no es deseable para nadie, agradece el esfuerzo de Valoriza pero no está tan contento con la actitud del Ayuntamiento, en especial con la falta de diálogo o con los servicios mínimos que se habían decretado.