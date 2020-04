El vídeo de la Policía Local de Albacete para decirnos GRACIAS

No sólo están día y noche en nuestras calles; no sólo velan por la seguridad de todos, con amabilidad y disponibilidad. También son conscientes de la situación que vivimos los ciudadanos: los que están confinados estrictamente, los que trabajan para que tengamos atendidas nuestras necesidades básicas, los que han perdido a un familiar y no se han podido despedir, pero sobre todo las personas que pueblan nuestros hospitales bien como enfermos o bien con vocación de 'ángel'.

En este vídeo lanzado a las redes sociales y la página web municipal observamos algunas de las misiones que durante estos días de Coronavirus tiene la Policía Local de Albacete. No solo controlan que se cumplan las normas relativas a la movilidad. También les hemos visto transportar material sanitario desde pequeños talleres, empresas o desde domicilios particulares, con el único fin de hacer llegar la solidaridad de la ciudadanía albaceteña a los que más lo necesitan en estos momentos.

Pascual Martínez, intendente jefe de este cuerpo que también tiene efectivos afectados, también interviene en estas imágenes Él mismo nos ha contado ya en COPE en varias ocasiones que el comportamiento mayoritario de los albaceteños desde el primer día está siendo extraordinario y que las excepciones son las mínimas. Quizás por eso en estas semans se ha visto a los vehículos de la Policía Local hacer sonar sus sirenas para agradecer esa contribución individual que cada uno hace para el bien común.

Cuando todo esto acabe, que acabará, será el momento de acordarnos, no solo de los que se fueron, sino también de aquellas personas que han dado su tiempo, su salud y su vocación por cuidar de nuestro bienestar.