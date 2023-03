Un 10 a la afición del Alba en el Ciudad de Valencia y un 10 a un equipo con 10

El Alba empató a 0 en el Ciudad de Valencia en la trigésimo primera jornada de la Liga Smartbank, un punto que sirve para poner seis de ventaja con respecto al inmediato perseguidor para luchar por el ascenso.

La expulsión por doble amarilla de Maikel Mesa en el minuto 42 marcó el desarrollo del encuentro. El tinerfeño vio una segunda cartulina en una jugada en la que es él el que recibe una falta de un jugador granota. En la primera parte el equipo de Rubén Albés había sido mejor once contra once y en la segunda tuvo que pelear cada balón, cada jugada para obtener premio. El Levante tuvo ocasiones claras, pero la puntería no estuvo del lado valenciano.

Por encima de todo, incluso por encima del rendimiento del equipo, que sigue siendo extraordinario, estuvo la afición del Alba, que animó como en Riazor hace unos meses; que se dejó la garganta y las fuerzas para que el Ciudad de Valencia pareciera el Belmonte y que al final -tal y como vemos en las imágenes que nos remite Jorge Martínez, de Squadra 1940- celebró junto a sus gladiadores un punto muy complicado de conseguir.