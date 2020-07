Así amanece la zona del incendio de Aýna en Albacete

Con las primeras horas de este viernes, el alcalde de Aýna, Juan Ángel Martínez, nos ha hecho llegar estas imágenes del incendio aún no extinguido en su término municipal. Aunque no hay declaraciones al respecto, el incendio parece perimetrado y no se observan en este pequeño vídeo llamas como en la tarde de ayer cuando hacia las 18.25 horas, desde uno de los puntos de observación del INFOCAM.

Al parecer, la tormenta eléctrica que se desencadenó en la comarca, puede estar detrás de este incendio que tiene preocupada a toda la población de esta zona, auténtico pulmón natural de la provincia de Albacete.