El incendio forestal que se declaró este jueves en Moropeche, una pedanía de Yeste (Albacete), ha bajado a nivel 0 de peligrosidad, lo que ha permitido abrir la carretera AB-510 que estaba cortada debido al incendio, que está estabilizado desde la pasada noche.



Según han informado fuentes del plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el incendio tiene una evolución favorable, después de que quedara estabilizado antes de la medianoche, lo que permitió que se retirasen los efectivos de Andalucía y de Murcia que estuvieron colaborando en las labores de extinción.



A su vez, la Delegación de la Junta de Comunidades en Albacete ha indicado que anoche pudieron regresar a sus viviendas los vecinos de La Tejeruela, otra pedanía de Yeste, una vez que se confirmó que el incendio estaba estabilizado.



Tras su estabilización, las labores de extinción que han llevado a cabo los equipos terrestres durante la noche han sido muy efectivas, lo que ha permitido que esta mañana haya bajado la peligrosidad del incendio a nivel 0, que ayer se elevó a nivel 1 por la afección a bienes de naturaleza no forestal, y que se haya reabierto la carretera AB-510, entre Rala y Moropeche, han indicado las fuentes del Infocam.



Aunque lleva horas estabilizado, al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego, el incendio aún no se ha dado por controlado.



En la zona están trabajando para su control diez medios terrestres, un medio aéreo y 54 personas, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.



El incendio, que fue detectado a las 13.52 horas por un vigilante fijo, ha quemado unas 47 hectáreas de un terreno forestal integrado por pino y matorral ubicado en plena Sierra del Segura, en las proximidades del monte Ardal, una de las microrreservas de Castilla-La Mancha.