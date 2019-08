La bebé atropellada por su abuelo se encuentra estable dentro de la gravedad

Una niña de 21 meses resultaba herida de gravedad tras ser atropellada por su abuelo de forma accidental en el patio de su vivienda en la localidad conquense de Ledaña.

El suceso ocurría en la tarde de este miércoles, cuando el abuelo ponía en marcha el coche, atropellando a su mujer, de 69 años, quien a su vez sujetaba en brazos a la pequeña. La niña tuvo que ser trasladada por helicóptero al hospital de Albacete, mientras que la abuela también fue llevada al mismo centro hospitalario con diversas contusiones de carácter leve.

En declaraciones a la Agencia Efe, la alcaldesa de Ledaña, Clara Plaza, ha informado de que los médicos están haciendo pruebas a la pequeña, entre ellas un TAC, para determinar las secuelas y la gravedad de las lesiones, sin embargo han subrayado que "ha pasado poco tiempo" y que "hay que esperar" los resultados para hacer el diagnóstico.

"Con la madre no he podido hablar porque la muchacha no está para coger el teléfono ni para nada"

Clara Plaza, alcaldesa de Ledaña.