ASAJA Albacete inaugura sede pidiendo agua

Todos los asistentes, desde el presidente de la Diputación hasta el concejal Alberto Reina y, por supuesto el obispo don Ángel, pidieron ayer, en la inauguración de la nueva sede de ASAJA, agua en cantidad para el campo albaceteño.

La situación del secano es desastrosa y la de los leñosos comienza a preocupar. Así lo explicaba el presidente de ASAJA Albacete, José Pérez Cuenca que, con resignación, manifestó que "esto es así y no podemos hacer nada, pero por un lado no nos llueve y es malo para la agricultura y la ganadería porque no hay pastos, y por otro las heladas se han llevado buena parte de la cosecha de almendra".

Sobre esta nueva sede, Pérez Cuenca explicó que es un sueño personal cumplido. En estas instalaciones se podrá dar un mejor servicio a los agricultores y ganaderos, que tendrán una mejor atención y un espacio para reuniones a su disposición.

Precisamente en el lugar donde tantas presentaciones, destituciones y anuncios de toda índole se realizaron por el Albacete Balompié desde la década de los 90; en el lugar por el que pasaron Zalazar, Conejo, Catali o Perera; Floro, Ferrnando o Ginés Meléndez, Candel, Palazón o Contreras, Juanito y Ferre, ahí se encuentran esta nueva sede de ASAJA, un lugar en el que seguir creciendo, que ha mantenido el blanco del Alba, pero que ha cambiado el granate y la madera de aquellas sede futbolera por el verde del campo.

En el vestíbulo de esta instalación ya figura una placa, en la que por cierto se cita a Manuel Serrano que ayer, indispuesto, no pudo acudir, y que recibió la bendición de don Ángel Fernández Collado que se reconoció "hombre de campo.