Ya tenemos encima la tercera jornada de liga, en un campo difícil (¿cuál no lo es?) como Riazor. Es verdad que han pasado varios días desde el cierre del mercado de fichaje, pero a veces las luces de una ciudad se pueden valorar cuando se observa esa ciudad desde lejos. Pues aquí pasa igual, he necesitado distancia y algo de retiro espiritual para entrar a valorar la plantilla del Alba para esta 19/20 y su proceso de confección.

Lo primero, y antes de entrar en materia, aquí estamos se está con este equipo, están los que están y son los que son, puede gustar más o puede gustar menos, pero para esos aficionados que han visto a este Albacete al borde del precipicio en campos del País Vasco, o incluso en el Paquito Jiménez de Socuéllamos, el objetivo está claro: la permancia, y con suerte y trabajo ya se puede pensar en otras cosas.

Somos el Alba, cojones. Y la propiedad lo está haciendo de lujo y se están dejando dinero. Estoy con ellos, estoy muy agradecido a toda la familia Skyline.



Las críticas a la directiva son desmesuradas, propongo que para que vean que les apoyamos, pongáis todos #YoConfíoEnElAlba — ⬛⬜ (@Esfarrao) September 4, 2019

El escritor noruego Henrik Ibsen, es autor de una obra de teatro titulada Casa de Muñecas . En esta obra, la protagonista tiene una vida perfecta pero de la noche a la mañana descubre que todo es una mentira y tiene afrontar esta nueva realidad. Quizás, tras ver las críticas a entrenador, jugadores y directiva de los últimos días, y a 'aficionados' que ya se están arrepintiendo de su abono, me viene a la cabeza la idea de la casa de muñecas donde tanto aficionado se ha metido tras la temporada pasada. Una casa de muñecas con goles de chilena, desde el mediocampo, con lideratos y fases de ascenso.

Señores, miren por la ventana, abran la puerta y pónganse a vivir la realidad futbolística. No es una realidad fácil pero sí bonita de recorrer.

Sobre el mercado de fichajes, no decir que ha sido decepcionante sería meterme en mi propia casa de muñecas. Se fueron las vigas que sustentaban las paredes de nuestra mentira de ensueño y la dirección deportiva no ha sabido tapar tanto agujero. Que sí, que se ha quedado Zozulia, que Tomeu es nuestra red de seguridad, y que cada vez más jugadores pertenecen al club y no hay que tirar de tanto cedido. Pero hay cosas que no se entienden. No se entiende la planificación de la banda izquierda, no se entiende que con el problema que se tiene en ataque haya salido Álvaro Peña y no se haya traído a nadie que conecte el medio con la delantera. No se entienden los caprichos de Ramis en concepto de que algunos jugadores sí y otros no. ¿Por qué Fuster que venía como una de las perlas de la 2ªB tiene ficha con el filial?. Hay tantas cosas que todavía me cuestan entender, que hace un par de días que mi entendimiento se rindió, y porque no se ha puesto a pensar en Steve Furtado.

Las respuestas las tendremos con el tiempo, de momento me quedo fuera de la casa de muñecas, desahuciado pero disfrutando de los jugadores que están y del camino que queda por recorrer.

Por cierto, Bela sin equipo y desperdiciando tiempo de su carrera futbolística. En el fútbol, como en el amor, a veces la mejor opción para las dos partes es volver a encontrarse.