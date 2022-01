Vuelve la celebración de San Antón para las mascotas en Albacete

Los actos en honor a San Antonio Abad, patrón de los animales, volverán a llenar de alegría la capital mañana. Y de una forma especial llegará al asilo de San Antón, que celebrará esta fiesta con toda la precaución y medidas sanitarias necesarias.

Las mascotas albaceteñas volverán a tener protagonismo este lunes, 17 de enero, y recibirán la tradicional bendición de San Antón. Una celebración que llega tras el patrón de la pandemia.

Se trata de una de las citas más esperadas del año por nuestras mascotas, y por sus dueños, para recibir es la tradicional bendición. Este lunes los vecinos de la capital podrán volverse a acercar al Asilo de San Antón para que sus mascotas reciban la bendición de manos del obispo de Albacete, Ángel Fernández.

Tendrá lugar a las 11:00 de este lunes, 17 de enero, en la iglesia del Asilo de San Antón, que acogerá inicialmente la misa. Según trasladaban desde la Diócesis de Albacete este acto religioso se celebrará conforme a las medidas sanitarias vigentes, por lo que detallaban que los fieles que deseen asistir a esta Misa podrán hacerlo hasta completar el aforo de la Iglesia.

Tradicional Procesión

Posteriormente se desarrollará la procesión por los alrededores del Asilo y la bendición de los animales con el reparto de los tradicionales panecillos.

Un San Antón diferente en Tobarra

Por segundo año consecutivo no está prevista la celebración de las fiestas del barrio de San Antón, ya que solo se prevé la realización de los oficios religiosos, con la procesión debido a la situación de la pandemia. Aunque este año no se suspende, como el pasado por la alcaldesa de Tobarra, Amparo Ballesteros, ante la actual situación parece que no se dan las mejores circunstancias para realizar las actividades propias de las fiestas en honor a San Antón, que se celebran en los días previos y posteriores del 17 de enero, siendo las auténticas fiestas de invierno del municipio.