Vicente Casañ: "En 2021 bajaremos el IBI como prometimos"

Vicente Casañ ha repasado este miércoles en COPE los asuntos más importantes de la actualidad de la ciudad, tanto de lo vivido en este 2020 que se nos va como del esperanzador 2021, aunque las crisis que nos acechan, la sanitaria y la económica, nos vayan a peserguir todavía durante un tiempo.

Hace dos semanas, tras una reunión de la Junta Local de Seguridad, el alcalde advertía de que se avecinaba una situación complicada por el incremento de contagios de COVID 19. Cinco días después de esas palabras, el 22 de diciembre, la capital entraba en Nivel 3 de restricciones en el que aún nos encontramos.

Dado que este martes hubo una nueva reunión de esa Junta Local que presiden conjuntamente el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, y el propio Vicente Casañ, hemos querido saber de primera mano si seguimos 'en situación peligrosa' o si el viernes volveremos a nivel 2. Aunque el Ayuntamiento no toma la decisión, todo apunta a que ese nivel 3 será prorrogado ya que Casañ nos ha dicho "que los contagios siguen al alza y no estamos bien. Es una mala noticia para la ciudad de Albacete ya que parece que los encuentros de la Navidad han hecho que se incrementen y que esto no cambie".

Sobre el año que despedimos, el primer edil de la ciudad más populosa de Castilla-La Mancha, ha comentado que "esta pandemia nos ha llegado y ha habido que tomar decisiones rápidas porque venía sin manual de instrucciones. Por ejemplo, en el tema de los asentamientos de inmigrantes, con un foco de contagios importante, hubo que actuar, aunque se nos criticara, o aunque yo mismo tuviera que acabar ante un fiscal declarando por esta situación". Y añade al respecto que "han pasado los meses y ya han desaparecido esas naves de Roldán y Cereales Saltó y en breve veremos que esa zona se convierte además en una expansión para la ciudad".

Acerca del polémico traslado del Registro al Museo Municipal, Casañ no entiende que fuera un borrón porque "no había alternativas y había que tomar la decisión para evitar aglomeraciones en el Ayuntamiento. Incluso desde el PP se nos dijo que ocupáramos el viejo cuartel de la Policía Nacional, olvidando que ese lugar hace apenas unas semanas que comenzó sus obras y el traslado tenía que ser inemdiato".

Vicente Casañ defiende esa gestión realizada en la que se ha priorizado a las personas sobre los grandes proyectos con datos, apuntando que "han sido más de 6.000 las personas atendidas porque no podían hacer frente a sus necesidades básicas; más de mil ayudas directas a familias; otras mil quinientas en colaboración con otras asociaciones y un incremento en torno a 200.000 euros en ayudas sociosanitarias".

Presupuestos y proyectos

2021 arrancará con unos presupuestos prorrogados en el Ayuntamiento de Albacete a la espera de que el borrador en el que trabajan ahora los grupos políticos pueda ser aprobado previsiblemente en el mes de febrero. A este respecto, Vicente Casañ ha dejado claro que esos presupuestos llegarán "sin que suban los impuestos municipales, es más se van a bajar, y conseguiremos cumplir lo que prometimos, que el IBI de Albacete fuera el más bajo de España en 2019".

Y preguntado sobre nuevas iniciativas más o menos inmediatas, el alcalde ha explicado en COPE que "tenemos una gran bolsa de dinero procedente de varias entidades financieras para acometer reformas importantes en calles como el tramo de la calle Ancha entre Tinte y Altozano que, si va a quedar como pienso, va a ser espectacular, o un plan de reestructuración de las instalaciones deportivas de Albacete".