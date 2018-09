La Universidad Popular oferta 4.876 plazas para el curso 2018/19

Esa es la novedad de este curso, la matricula On- line, como ha destacado la directora de la UP, Ana Mª Rodríguez , que esta mañana presentaba, junto a la concejal Llanos navarro, la oferta de cursos para este año, acto que ha tenido lugar en el stand ferial de la UP.

A través de la web: https://upgest.upalbacete.es/, se pueden llevar a cabo todas las matriculaciones, o bien de manera presencial en la Universidad Popular de Albacete: Casa de la Cultura “José Saramago C/ Cardenal Tabera y Araoz s/n, a partir del 1 de octubre.

Por su parte, la concejal Llanos Navarro, ha destacado la gran oferta de cursos tanto breves, como de larga duración.La edil ha presentado un total de 54 cursos breves relacionados con la artesanía, bailes, corte y confección, educación básica de personas mayores, educación corporal, gastronomía, guitarra flamenca, imagen, infantil, informática, música, psicología y teatro, que ofertan 677 plazas.

Del mismo modo, se han presentado un total de 279 cursos largos de las siguientes temáticas; artes plásticas, artesanía, corte y confección, educación básica de personas mayores, educación corporal, escuela música moderna, folklore, imagen, guitarra flamenca, historia, naturaleza, teatro y universidad de la experiencia que contarán con un total de 4.199 plazas.