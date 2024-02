Una familia de Albacete reivindica su legado en el campo: "Estamos asfixiados"

Los agricultores y ganaderos de nuestra región, siguen en pie de guerra. Las movilizaciones no cesan y no pararán hasta que sean escuchados.

Detrás de cada uno de ellos, hay una familia que vive de la agricultura, del campo. Ellos mejor que nadie saben todo lo que hay detrás de este trabajo: horas y horas al sol, problemas económicos y personales para que llegue a su casa algo de dinero, préstamos y más 'pagamentas' que hacen inviable poder dedicarse a este trabajo.





Relevo generacional en el campo

Hoy en COPE te contamos la vida de una familia de agricultores, la familia de Avelino. En este séptimo día, se encuentran apoyando las movilizaciones en la A31, en Albacete. Esta familia al completo, compuesta por tres generaciones son: Avelino padre con 80 años, su hijo también Avelino de 40 años y el hijo de éste, de 8 años.

Avelino de 42 años

Avelino Lázaro de 42 años nos contaba que su explotación tiene mucha historia "empezaron mis abuelos, les costó muchísimo dejarnos todo lo que hasta ahora tenemos, se lo pasaron a mi padre. Y mi padre hace unos años ya ha dado el paso de dejar la agricultura y me puse yo a los mandos. Yo lo que quiero es también que mi hijo siguiera nuestros caminos y seguir para adelante luchando con el tema del campo. Pero estamos viendo que va a ser prácticamente imposible que mi hijo se pueda dedicar a la agricultura porque como sigamos con estas leyes y estas imposiciones que nos viene tanto del Gobierno Nacional como de Europa, de Bruselas, va a ser prácticamente imposible, porque nosotros ya estamos totalmente asfixiados aquí en el campo español.".

Avelino, 80 años

Esta familia lleva una dura semana de movilizaciones, eso sí por su parte, pacíficas al 100%. Estas movilizaciones también vienen dadas para remarcar el pasado de la agricultura, porque el tantos y tantos agricultores han trabajado. Avelino, con 80 años ve como este sector ha cambiado mucho "yo empecé con tractor, echando gasóleo a dos pesetas el litro, o sea, dígame la diferencia que hay a como se echa ahora el gasóleo, es decir, yo hace 50 años que echaba el gasóleo a 10 pesetas, la cebada la cobraba a 12 o 14 y 15 pesetas. Y hoy ha subido a 20 o 25 pesetas el kilo de la cebada.

Avelino de 80 años: "No creo que llegue mi nieto a la agricultura. Por las noches empiezo a pensar y veo la cosa muy mal en todo".

Carlos de 8 años

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El pequeño de pocos años ve a través de sus ojos como "en otros países suben el precio de los productos, pero aquí no lo sube". Su padre, Avelino ha querido aprovechar que no había colegio para que viera dónde estaba su padre, "para que vea dónde está toda la semana, que llevo sin verlo toda la semana, día y noche, escuchando por el sector. Para que lo vean con sus propios ojos, lo que estamos haciendo todos los agricultores es para defender, como te he dicho antes, esto que viene de nuestros antepasados, de nuestras generaciones. En este caso, tercera y cuarta generación".

La mamá de Carlos y mujer de Avelino, también es joven agricultora. Laura comentaba que "mi marido está todo el día fuera y sin parar de reivindicar todas estas cosas que están pasando y viendo como que desde arriba no se está haciendo nada. Están dejando de trabajar para ponerse ahí. pues eso, a reivindicar lo que es suyo, lo que están trabajando, y los de arriba yo creo que les da totalmente igual. Así que no sé si llegan, ojalá saquen algo en claro, pero lo veo un poco negro". Laura quiere que su hijo Carlos se dedique al campo, como todos sus antepasados pero lo ve muy complicado.