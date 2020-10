Un total de 14 ONGs recibirán el apoyo de la Diputación para proyectos de cooperación internacional

El vicepresidente del Área Social, Juan Ramón Amores y la diputada de Servicios Sociales, Juani García, han informado del destino de las Subvenciones concedidas que, en esta ocasión, suman 190.471€, (unos 26.000 € más que el año pasado, cuando estas Ayudas beneficiaron a 12 Organizaciones No Gubernamentales)

La Comisión de Valoración encabezada por los Servicios Sociales y Sanitarios de la Diputación de Albacete ha resuelto la Convocatoria de Ayudas que la institución pone anualmente a disposición de Organizaciones No Gubernamentales con sede en la provincia de Albacete para el desarrollo de proyectos o actividades de Cooperación Internacional.

En este 2020 serán 14 (dos más que el año pasado) las ONG beneficiadas con esta línea para la que se había dispuesto un presupuesto total de 230.000 €, habiéndose cubierto con las solicitudes algo más de 190.400 € (26.000 € más que en el ejercicio anterior). Todas las peticiones que fueron presentadas han sido resueltas favorablemente, correspondiéndoles a la inmensa mayoría de ellas la cantidad máxima subvencionable indicada en las bases.

Amores ha explicado que ésta es, un año más, “una de las partidas más potentes del presente ejercicio presupuestario”, lo que viene a subrayar “el marcado compromiso del Equipo de Gobierno Provincial con la Cooperación al Desarrollo, que no hemos querido abandonar a pesar de las complicadas coyunturas; estamos en una situación difícil, marcada por el COVID-19; hubiera sido fácil quitar este tipo de ayudas, pero no: la Diputación, una vez más, marca el ritmo de su compromiso reforzando esta Convocatoria que tan necesaria es para los países mal llamados ‘del tercer mundo’ (porque mundo… solo hay uno); y los países que tenemos más recursos, tenemos la obligación, el deber, la solidaridad de colaborar con todas esas personas”.

El vicepresidente provincial ha subrayado “lo fundamentales que el esfuerzo y la dedicación de estas Organizaciones son, ‘sobre el terreno’, para mejorar las condiciones de vida de miles y miles de personas allí donde desarrollan sus proyectos”.

“Cuestiones que - ha añadido - por desgracia aquí nos suelen pasar inadvertidas” pero que, en esas circunstancias y escenarios, “alcanzan una dimensión decisiva que no podemos dejar de lado, precisamente ahora que esta pandemia está afectando tanto, no sólo en nuestro entorno, sino también entre aquellas personas que viven siempre en situaciones complicadas, sin recursos ni medios, y que no debemos olvidar porque esta enfermedad no conoce de fronteras y porque se ensaña con quienes menos recursos tienen”.

Tanto Amores como García han recordado, que para la Diputación esta convocatoria es, “además de un motivo de orgullo, una oportunidad inmejorable a través de la que poder contribuir a la construcción de un mundo socialmente más justo e igualitario”.

El vicepresidente, que ha incidido en que ése es un objetivo que la Casa Provincial nunca podría alcanzar en solitario, ha agradecido y reconocido públicamente el papel fundamental de las ONG’s que hacen posible que la ‘semilla’ solidaria de la población albacetense ‘germine’ a miles de kilómetros de aquí, y donde tanta falta hace.

14 proyectos para un mundo mejor

También en esa línea, la diputada de Servicios Sociales ha destacado que “ésta es una de las partidas más sensibles para una institución, porque el dinero que se destina a la Cooperación al Desarrollo es esa ayuda que necesitan algunos países para poder remontar, y es obligación de los países con más recursos, ayudar a los que se quedan atrás”.

Juani García ha destacado el compromiso de seguir apostando por ello, disponiendo este tipo de Ayudas para entidades que, además, tienen sede en la provincia , un vínculo que es “muy interesante para la Casa Provincial donde, de este modo, recibimos la información de primera mano sobre lo que hacen y lo que se necesita hacer...”

Además, García ha señalado que se trata de una Convocatoria que “enlaza de lleno con múltiples de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que vienen marcando el camino de gestión de la Diputación de Albacete”, siendo la propia diputada la encargada de enumerar tanto las 14 ONGs beneficiadas como los ejes de los proyectos a los que van a destinar esta aportación de la Diputación:

- Aztivate, para el desarrollo de su proyecto destinado a garantizar la atención sanitaria de niños y niñas menores de 6 años para la prevención y/ o el tratamiento de la desnutrición y otras enfermedades en las comunidades de Turkana Norte (Kenia).

- UNICEF, para sufragar material y costes indirectos de su proyecto de fortalecimiento del Programa Nacional de Vacunación en Cuba.

- Manos Unidas, lo invertirá en su programa de fortalecimiento de 40 comunidades rurales de los municipios de San Dionisio y Terrabona (en el departamento de Matagalpa, en Nicaragua) para la implementación de estrategias de gestión integradas, sostenibles y participativas de los recursos hídricos y agroforestables, en defensa del territorio y aprovechamiento de los recursos naturales.

- Stop Ceguera, para ayudar en la implementación de su proyecto encaminado a mejorar la calidad visual y de vida de la población africana Siguiri.

- Caudete se Mueve, lo dedicará al programa ‘Contenedor Solidario’ para enviar ayuda a humanitaria a campos de refugiados en Grecia.

- Delwende ‘Al servicio de la vida’, para colaborar en la compra de productos de higiene y limpieza, medicamentos, material fungible y suministros para el desarrollo de su programa de alimentación y creación de espacios educativos para los menores en situación de riesgo en Barcelona (Venezuela).

- Médicos del Mundo, para su proyecto de mejorar la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui refugiada en Tindouf (Argelia).

- AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo), para la rehabilitación integral de la unidad de pacientes ingresados del Centro de Salud de la Isla de las Galinhas (en Guinea Bissau).

- Fundación Vicente Ferrer, lo dirigirá al desarrollo de su proyecto para la mejora del acceso a una educación secundaria pública de calidad para colectivos desfavorecidos de comunidades rurales, fomentando la equidad de género en el Mandal de Madakasira, Distrito de Anantapur (India).

- Cruz Roja Española, para sufragar los costes de salarios, mobiliario, equipos de oficina y otros, con el objetivo de apoyar a los sistemas de salud públicos y comunitarios para salvar vidas y contener la pandemia del COVID-19, a través de medidas de prevención y el acceso a servicios de atención sanitaria en Guayaquil (Ecuador).

- Fundación Kirira, lo invertirá en el desarrollo de su proyecto de fortalecimiento de la campaña contra la mutilación genital femenina con la construcción de dos letrinas en Kenia.

- REMAR C-LM, para adquirir equipamiento y un vehículo y para contratar un profesor de computación, necesarios para desarrollar su proyecto ‘Por una Educación digna y de calidad: aprendiendo en la Escuela de niños y niñas Lakay Jeshua’, en Puerto Príncipe (Haití).

- Fundación Mainel, para su iniciativa ‘Mujeres aimaras emprendedoras y asociadas logran la igualdad de género y consolidan su actividad económica de manera sostenible’ en Bolivia.

- Solidaridad del Henares, Proyecto Hombre, lo dedicará a su programa de intervención e inserción socio-familiar y formativo-laboral para menores y jóvenes en riesgo de exclusión social por problemas de conductas adictivas, desadaptadas y/o violentes en Nicaragua.

“Las ayudas de la Diputación, como ven, llegan a muchos países que lo necesitan; va a existir esa seña de esta Casa en muchos sitios del mundo donde lo precisan… y yo me siento muy orgullosa de mi Diputación Provincial por, en estas situación tan dramática para todos, haber apostando nuevamente por arropar quienes necesitan más de ayuda”, ha concluido.

Juan Ramón Amores felicita a Cabañero en nombre del Equipo de Gobierno “por su nueva paternidad

Previamente, el vicepresidente Amores ha informado de una buena noticia, como lo es sin duda el nacimiento de una nueva criatura, y cuyo padre Santiago Cabañero, presidente de la institución.

El vicepresidente primero de la Diputación, Fran Valera asumirá las labores de presidencia en la institución, por la nueva paternidad de Santiago Cabañero, que en el día de hoy su esposa ha alumbrado a una niña, encontrándose ambas en perfecto estado.

Desde aquí nuestra enhorabuena.