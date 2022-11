El test de Pilar Vergara en Cope + Salud, que pone a prueba tu visión

COPE ALBACETE se embarca en un nuevo proyecto: COPE + SALUD

Al 90% de la población le preocupa su salud, pero... ¿Realmente se están ocupando de ella? En COPE + SALUD, queremos que dejen de preocuparse, para que comience a OCUPARSE ella.

Este espacio pone la salud como prioridad.

La salud desde la vista,

La salud desde nuestra mente,

La salud de nuestro cuerpo,

Y en definitiva LA SALUD desde todos los ámbitos

y con los mejores profesionales.

COPE + SALUD se convierte, por tanto, en el espacio más saludable de Cope Albacete, 20 minutos donde los problemas relacionados con la salud que preocupan a la población, así como su solución, se convierte en nuestra prioridad.

Para ello, contamos con los mejores profesionales y expertos en los diferentes ámbitos, con el fin de hacer de tu cuerpo, tu mejor medicina.

Pilar Vergara, protagonista del primer programa

Pilar Vergara, optometrista especialista en terapia visual, docente a nivel internacional (ha visitado 15 países en el último año) y autora de dos libros. Con más de 30 años de experiencia en el campo de la optometría comportamental y actualmente dirige el centro de Optometría Pilar Vergara en Albacete.

En su centro se dedican al cuidado de la visión y trabajan con equipos interdisciplinares siempre buscando como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Su objetivo es ofrecer la mejor atención visual dentro de la excelencia profesional.

En este primer programa nuestro objetivo es dejar clara la diferencia de estos dos términos: vista y visión.

¿Es lo mismo VISTA y VISION?

Y la respuesta es ¡NO!

Visión NO es un sinónimo de vista, de hecho, la vista es solo una pequeña parte de la visión.

La visión consiste en mucho más que ver el 100 %. La visión nos permite dar significado, comprender lo que vemos.

Y con el fin de comprender la diferencia de estos dos conceptos, Pilar Vergara, lanza un reto a los oyentes y la presentadora, Alicia Martínez, cuando invita a ambos a pensar y responder en las siguientes preguntas.

EL TEST DE PILAR VERGARA EN COPE:

1. ¿Ves bien con gafas?

2. Cuando tienes que leer durante un tiempo... ¿Tienes dolor de cabeza?

3. Y ahora piensa... ¿Cuándo estas de vacaciones te duele la cabeza?

4. Y los ojos... ¿Te molestan? ¿Se te ponen rojos?

5. ¿Saltas de línea al leer?

6. ¿Se te mueven las letras cuando lees?

7. ¿Te entra sueño cuando vas a leer en la cama?

Y ahora pregúntate... Si la respuesta es afirmativa ¿Crees que esto es normal?

La sorpresa de Alicia Martínez llega al comprobar que todas estas respuestas son afirmativas, y tu también te encuentras en la misma situación, ¡es el momento de tomar cartas en el asunto!

Tal y como explica la optometrista, si tienes una visión correcta ningún de estas respuestas deberían ser afirmativas. Y en el caso de serlo es porque hay un problema al que demos poner solución.

“Lo que hemos aprendido sobre la visión no es correcto. Por este motivo parece que cualquier problema relaciona con la visión va a solucionarse con unas gafas. Y esto no es correcto” remarca Pilar Vergara. A su vez, la profesional insiste en que la vista se trata de ver bien, de ver claro, pero asegura que el concepto de la visión es un término mucho más amplio, puesto que a veces, nuestra vista puede ser correcta, pero nuestra visión no lo es.

El 55% de las neuronas del cerebro se dedican a la visión

Un dato que podemos encontrar en su libro “Tanta inteligencia, tan poco rendimiento” Un libro que supone el punto de inicio a este tipo de problemas. Y donde la especialista nos desvela, que este surge tras analizar el problema de un familiar y de ahí, su inquietud y el hecho de querer ayudar a personas que se encuentran en la misma situación

“Es importante sacar el potencial de cada persona, y que un problema de visión no sea el motivo de su desarrollo intelectual, personal y laboral” señala Vergara.





EL CONSEJO, de la mano de Manuel García Cifo

En el programa de hoy nos acompaña también Manuel García Cifo, farmacéutico y cotitular de la farmacia García Cifo, situada en la Calle Hermanos Jiménez.

García Cifo nos habla hoy del desabastecimiento de medicamentos y aprovecha para lanzar a la ciudadanía un mensaje tranquilizador, a la vez que pide confianza en los farmacéuticos, pues ellos serán quienes nos guíen cuando se den este tipo de situaciones.

