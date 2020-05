Tantas dudas como indignación en el sector hostelero albaceteño

Pocos han sido los restaurantes que este lunes han abierto en Albacete aún teniendo la posibilidad de hacerlo. La publicación en el Boletín Oficial del Estado el mismo domingo de las condiciones necesarias para la reapertura de aquellos establecimientos que puedan servir comida para llevar ha hecho que las dudas sean más que las certezas en este apartado y que aún tarden varios días en cumplir con todos los requisitos exigidos.

David Giménez, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, ha respondido en COPE Albacete a todos esos comentarios surgidos durante el fin de semana ante los carteles aparecidos en las puertas de sus establecimientos: "no es una campaña política ni mucho menos, ni algo que nos hayamos inventado en Albacete. Nosotros solo queremos trabajar y hacerlo con las máximas garantías tanto para nuestros trabajadores como para nuestros clientes".

Sobre la ampliación del 30 al 50% permitido en las terrazas a partir del próximo lunes, Giménez se muestra agradecido pero explica que "si los ayuntamientos nos permiten ampliar terrazas habrá que conjugarlo también con la ley de accesibilidad en muchos casos y no siempre se podrán hacer esas ampliaciones".

El presidente de los hosteleros no se muerde la lengua al afirmar que "esto es un despropósito desde el día 14, un conjunto de ocurrencias he dicho ya en varias ocasiones. Tal y como nos plantean esto, es imposible hacer una reapertura digna. No creo que antes de finales de mayo nadie se atreva a abrir en estas condiciones".

Un ejemplo muy claro

Por Herrera en COPE ha pasado también David López Bleda, propietario de tres establecimientos distribuidos en cuatro locales de Albacete. En todos ellos podría haber abierto hoy para que sus clientes se llevaran la comida a casa (L'Arruzz, TGB y Sibuya). "Si acaso esta semana me planteo abrir L'Arruzz pero como todo ha sido finalmente tan precipitado, he perdido más tiempo esta mañana en consultar dudas de si puedo hacer esto o aquello que en hablar con mis proveedores".