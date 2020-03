Superalba instala mamparas de seguridad para garantizar la salud de sus trabajadores y clientes

El Grupo de supermercados SuperAlba, con 45 establecimientos repartidos en Castilla-La Mancha, principalmente en Albacete y Cuenca, está instalando mamparas de protección en las cajas, como medida adicional de seguridad, para preservar al máximo la salud de sus trabajadores y evitar la propagación del Covid-19 entre los clientes. Conscientes de que la alimentación es un servicio de primera necesidad para la población “estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestro personal tenga las máximas garantías de seguridad; además, estamos facilitando mascarillas y guantes para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías” ha explicado Modesto Abad, director general de CONACO.

En este sentido, a todos los clientes que visitan la red de supermercados Superalba, se les está facilitando guantes a las puertas de los establecimientos para garantizar las medidas de seguridad, al tiempo que se informa que tienen que mantener la distancia mínima de un metro y medio para prevenir el contagio del virus. El aforo de los establecimientos se ha reducido y se autoriza la entrada a los clientes, de manera progresiva, a las puertas de los supermercados. “Recordamos a toda la población que hay que hacer la compra de uno en uno” ha remarcado Modesto Abad. También se recomienda el pago con tarjeta “para evitar al máximo el contacto entre clientes y los profesionales”.

Queremos aprovechar para “reconocer públicamente el esfuerzo que está realizando todo nuestro personal, más de 200 profesionales, para garantizar el abastecimiento y desinfección diaria de los supermercados”; a lo que ha añadido que “a pesar de los momentos tan críticos que estamos viviendo, están manteniendo el ánimo y tratando a los clientes con su mejor disposición” ha señalado el director general.

Desinfección garantizada

La limpieza de los establecimientos es una prioridad, por ello, se están adoptando todas las medidas de higiene y desinfección que garanticen el correcto mantenimiento de los establecimientos. Se está procediendo a la limpieza diaria tanto a medio día y por la tarde. En consecuencia, el horario de atención al público se ha reducido una hora y media, “tiempo que se destina por parte del personal para desarrollar las labores de desinfección en profundidad en todos los supermercados Superalba”. Por lo tanto, el horario especial de atención al público de apertura y cierre será por las mañanas de 9.15 a 14.15 horas y por las tardes de 17.15 a 20.00 horas.

Como medida de seguridad adicional no se admitirán devoluciones. Y se recuerda que, “ no existe ningún peligro de desabastecimiento por lo que recomendamos que no es necesario realizar acopio de grandes cantidades de productos”, en un llamamiento a la responsabilidad lanzado por parte de la Dirección General de CONACO.

Los mayores, una prioridad para Superalba

Para evitar la exposición al contagio del coronavirus entre la población más vulnerable como mayores de 65 años, personas embarazadas, discapacitados o de riesgo “se les está dando prioridad en la línea de cajas para evitar que tengan que esperar ninguna cola” ha explicado Modesto Abad.

Una compañía que quiere seguir siendo “muy nuestra”

En estos momentos, Superalba y CONACO, que han cumplido recientemente 100 años al servicio de los castellano-manchegos, apelan a la “responsabilidad de todos para superar la pandemia del coronavirus lo antes posible” y nos recuerdan que “seguimos estando muy cerca de todos los castellano-manchegos porque, como dice nuestro lema ‘hay cosas muy nuestras’, y por ello, nos van a seguir teniendo muy cerca: garantizando los productos de la máxima calidad y frescura, al mejor precio, también en estas circunstancias tan difíciles para todos” ha concluido el director general.