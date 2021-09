Superalba incorpora en sus establecimientos o tres personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo

Superalba en Albacete capital, sigue creciendo y aumentando su equipo. La última incorporación en sus establecimientos han sido tres personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID), que se ha llevado a cabo en colaboración con el servicio de capacitación de Asprona, para que desarrollen el periodo formativo-práctico del curso ‘Personal Polivalente de Supermercado’. El programa formativo, financiado por Fundación ONCE, tendrá lugar en dos de los supermercados Superalba en la ciudad de Albacete, ubicados en la C/ Ramón y Cajal y en la C/ San Antonio.

Sin duda, tendrán la oportunidad de incorporarse a actividades productivas, lo que se traduce en su inserción laboral. Todo ello, gracias a una formación de 16 horas de formación práctica, que finalizará el próximo 22 de octubre. En este periodo contarán también con el apoyo de preparadores/as laborales que faciliten su adaptación al programa formativo y que les presten toda la ayuda que necesiten.

El director comercial del Grupo Conaco -al que pertenece Superalba-, es Modesto Roldán y destacaba que “para todos nosotros es un orgullo compartir nuestro día a día con los chicos de Asprona para que conozcan de primera mano cómo es el trabajo dentro de los supermercados”. Además, “nuestro compromiso con las organizaciones, ONGS e Instituciones sin ánimo de lucro de Albacete es una realidad y siempre tenemos la mano tendida para poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”.