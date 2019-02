Start Up English, de Fundación Globalcaja HXXII, oferta más localizaciones en su V edición

La directora general de la Fundación Globalcaja Horizonte XXII, Carla Avilés; el director de la Fundación Globalcaja Albacete, Francisco Javier Martínez Ortuño; el director comercial de Hatton Events, Alberto de Diego; y el director de H4, Miguel Prim, han presentado hoy en Albacete Start Up English, el programa estival de inmersión lingüística y adquisición de habilidades para niños y jóvenes en Irlanda.

Carla Avilés aseguró que Start Up English es ya de un programa “maduro y muy rodado”. “Queremos hacer no sólo un programa de inmersión lingüística”, explicó, “sino que generamos un proyectos para entrenarles en habilidades que les ayudarán a ir más allá en el futuro”. La directora general de la fundación rememoró que “en su día pensamos que era una necesidad” crear nuevas opciones para la formación en idiomas, que aporten otros valores, “hoy tenemos la certeza” gracias a la acogida del programa. El verano pasado fueron 194 los alumnos que participaron en Start Up English, informó, “una enorme responsabilidad para nosotros”. “Queremos llegar hasta los 250 alumnos” en esta quinta edición, que podrán participar becados cada uno de ellos con 500 euros para que el coste del programa no suponga un impedimento a las familias.

Para el próximo verano, indicó, “hemos mejorado y añadido a la parte de idiomas y habilidades emprendedoras las tecnológicas” así como, ampliado el número de localizaciones, siempre buscando que no haya aglomeraciones de estudiantes hispanohablantes en las ciudades y que estos puedan mezclarse con alumnos irlandeses en determinados momentos del programa.

Como destacó Avilés, se mantiene la colaboración con empresas de la relevancia de LENOVO, para los talleres virtuales y de programación y que aporta las tablets con las que se premian los mejores proyectos; ASISA, que cubre la atención a las posibles incidencias sanitarias de los participantes, y Campofrío, que aporta los productos con los que se celebra el Día de España en Irlanda.

Alberto de Diego explicó que más de 20 años de experiencia avalan a Hatton Events para participar en este programa en el que “seguimos un año más con la ilusión del primer día, innovando con la Fundación y H4 para hacerlo más atractivo en cada edición”. Se trata de un programa “muy delicadom que no queremos que se masifique, por lo que se amplía a 5 ciudades”. De Diego recordó que “no hemos encontrado un programa similar siquiera, es muy novedoso”. Dirigido a participantes de 12 a 18 años, se ofertan dos turnos de tres semanas cada uno. Start Up English se articula, según de Diego, en cinco pilares muy importantes: seleccionar con mucho cuidado las familias irlandesas, testadas, abiertas de carácter, y que ayudan al único estudiante de habla hispana que alojan; seleccionar colegios de prestigio con

instalaciones excelentes; ofrecer una formación muy cuidada impartida por docentes de gran experiencia; el apoyo y cuidado de los monitores bilingües universitarios que recogen a los chicos en el aeropuerto de Madrid y les acompañan hasta su vuelta, con teléfono 24 horas por si les necesitan; un seguro médico de calidad, gracias a ASISA; y la fluida comunicación con las familias, diaria mediante un grupo de whatsapp, y a través de los monitores.

Miguel Prim, responsable de la empresa que se encarga de la parte formativa del programa, cerró el turno de intervenciones asegurando que “disfrutamos mucho con este programa y ponemos el foco en los jóvenes para que garanticen el futuro de la comunidad y el suyo propio”. “El programa ha ido creciendo y va mejorando en cada edición” afirmó, informando de que el Método Canvas es el empleado para desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, quienes tendrán que realizar un programa “que mejore la vida de las localidades en las que están”. “Intentamos despertar en ellos este espíritu que hacen durante toda la vida que los problemas sean meros hitos que hay que superar”. El objetivo es, recordó Prim, que tengan consciencia de lo que es el programa “y para ello se hace transversal implicando a las familias con Connected, una actividad para conectar a los alumnos de los cinco centros, para poner en común y saber qué están haciendo sus compañeros”. La filosofía y el espíritu del programa son los mismos en todas las localizaciones: “que estén protegidos, que aprendan y que disfruten”. Start Up English, según Miguel Prim, crece, está al servicio de los jóvenes, a los que escucha para mejorar en cada edición, y pretende desarrollar un “autoexigencia en los alumnos: respeto al prójimo, compañerismo, solidaridad y cooperación”.

Start Up English, en detalle

Start Up English ofrece a los niños y jóvenes de Castilla-La Mancha estancias de 3 semanas con alojamiento en familias de las localidades irlandesas de Carlow, Thurles, Navan, Wexford y Waterford.

Los jóvenes asistirán a 20 horas semanales de clases de inglés, talleres y actividades para desarrollar sus habilidades emprendedoras y tecnológicas, contarán con 3 excursiones de día completo a diferentes localidades irlandesas, así como deportes y actividades de grupo durante 2 tardes a la semana, acompañados por monitores bilingües. Igualmente, promueve el conocimiento de la cultura irlandesa a través de sus divertidos talleres de cocina, y del intercambio con jóvenes nativos.

Start Up English tiene como objetivo añadido al aprendizaje del idioma, fomentar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, la comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la proactividad de niños y jóvenes. Los participantes se alojarán en familias previamente testadas, con gran experiencia y excelentes referencias, en régimen de pensión completa. En el programa se cuidan especialmente la seguridad de los chicos y que exista una comunicación fluida con los padres.

Para hacer más accesible a las familias esta iniciativa, la fundación beca cada matrícula con 500 euros. De este modo, el programa, cuyo valor en el mercado es de 2.780 euros costará 2.280. Globalcaja ofrece préstamos en condiciones ventajosas.

Toda la información e inscripciones, en la página web de la Fundación Globalcaja Horizonte XXII (horizontexxii.com/start-up-english-2019/ .