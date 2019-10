Spock y su último trayecto al cielo

Los que hemos conocido a Spock, aunque sea por unos minutos, los que hemos tenido perro y, de repente se nos marcha, nos sentimos muy tristes.

En mi caso personal, antes de saber que Emilio Ortiz escribía libros y que su perro guía era su inspiración y hasta uno de sus personajes literiarios, les solía ver a ambos cerca de mi casa paseando. Emilio llevaba en la mano una pelota y se la lanzaba a Spock, como cualquier otro dueño hace con su perro, pero al ser ciego Emilio, este maravilloso Golden Retriever era extremadamente cuidadoso a la hora de devolver la pelota de tenis a su dueño para que se la volviera a tirar.

Luego he mantenido contactos en forma de entrevista con Emilio cuando escribió y triunfó con "A través de mis pequeños ojos" y más recientemente con "Todo saldrá bien". En nuestros encuentros me transmitió su compenetración total con Spock, como éste sabía cuándo se le acababan las pastillas de alergia y le llevaba a la farmacia o le llevaba de nuevo a casa por haber olvidado algo...

Spock se ha marchado tras una corta enfermedad que se lo ha llevado para tristeza de mucha gente, la que ahora trata de animar a Emilio Ortiz que le ha escrito en redes sociales unas palabras bellísimas y emocionantes:

"Quiero agradeceros los miles y miles de mensajes que me habéis hecho llegar en estos días tras la enfermedad y posterior muerte de Spock, desde influencers, artistas del cine y del teatro, activistas pro derechos humanos y de los animales, partidos políticos, editores, periodistas y escritores, pero sobre todo quiero agradeceros de forma muy especial a mis lectoras y lectores , pues muchos de vosotros conocíais “perronalmente“ a Spock.

Me encantaría poder contestaros uno a uno, pero ya que esto es imposible, hoy sacando fuerzas de flaqueza me siento ante mi escritorio para daros las gracias a todas y a todos. Gracias y mil veces gracias. Spock no era el perro más conocido de las redes sociales y de muchos medios de comunicación por convivir con un escritor, lo era porque tenía un carisma propio. Una de las formas más crueles que tiene la vida de golpearte es precisamente con su antagonista, la muerte.

Sabría que algún día ocurriría pero jamás pensé que iba a ser así, nunca acertamos en esto, jamás nos conformamos ni encontramos consuelo en “el cómo ocurrió”.

Había jubilado a Spock hace ya casi un año, al poco tiempo solicité un nuevo perro guía, deseaba que ambos convivieran y disfrutaran el uno del otro, que lo hicieran además conmigo y con mis otros perros no guías, Black y Pancho. Los planes se desmoronaron cuando Omer, mi nuevo perro guía, llevaba nueve días con nosotros. Nos despertamos una mañana de lunes y le di una galleta a cada perro, Spock, el glotón de Míchigan, el tragón entre los tragones la rechazó. Enseguida me marché al veterinario, me dijeron que tenía fiebre alta y que se debería quedar ingresado veinticuatro horas, fue la última vez que lo vi. Por fuera Spock tenía un estado de salud y de fortaleza impropio de un perro que iba camino de doce años, de su raza y tamaño; Golden Retriever y cuarenta y dos quilos de peso, pero por dentro su hígado estaba muy envejecido y además le había sobrevenido una peritonitis aguda que se lo llevó en veinticuatro horas. Jamás tuvo un achaque de vejez, si acaso le costaba algo subir las escaleras de los aviones , se volvió más trasto y cabezota que nunca y poco más.

Seguía siendo el mismo cachorro eterno que todos habéis conocido. Muchas veces me habéis preguntado: ¿Pero tu perro cuando guía? Pues siempre salía corriendo por el monte y jugando con otros perros en los videos de mis redes sociales o en las noticias. Me queda el consuelo de que ha sido un perro feliz, que se ha ido sin sufrimiento y aunque llevo paralizado seis días desde el momento en que ingresó en la clínica y tres de esos días sin poder salir apenas de la cama tras su muerte, sonrío cuando pienso que se ha marchado como a él le gustaba hacerlo, por sorpresa y sin avisar , como si fuese una de sus bromas, aunque esta vez parece ir en serio. Aún noto el tacto de tu pelo en mis manos, percibo tu olor y escucho tu jadeo por los pasillos de nuestra casa. Oigo como tus pezuñas rasgan el suelo de tierra y hojarasca de nuestro pequeño bosque por el que tanto te gustaba correr. Por más cosas que pueda escribir sobre ti, siempre me quedaré corto. Ahora perteneces a la tierra y al aire. Gracias por todo mi querido hermano. Jamás podré olvidarte.