Seis Estrellas Michelin cocinarán en la III ‘Cena Solidaria’ de ASPRONA

Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en El Corte Inglés de Albacete la III Cena Solidaria que ASPRONA y Euro-Toques celebran el próximo 8 de febrero en el Restaurante Posada Real de Albacete a las 20:30 horas y al igual que otras ediciones participan más de 50 cocineros más seis Estrellas Michelín.

En la presentación han participado Chari Felipe, coordinadora de Empleo de la Fundación ASPRONA Laboral (ASLA) y miembro del grupo de organización de la cena, César Ortega, chefs de la Posada Real y miembro de Euro-Toques y Víctor Hernández, director de comunicación de El Corte Inglés.

En esta ocasión, el menú degustación de la cena estará elaborado por 6 chefs Estrella Michelin: Fran Martínez (restaurante Maralba, Almansa), Juan Monteagudo (Ababol, Albacete), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Oba, Casas Ibáñez), Miguel Expósito (Retama, Ciudad Real) y José Antonio Medina (El Coto de Quevedo, Ciudad Real).

Además, otros chefs de la región ayudarán a elaborar este menú solidario que no dejará indiferente a ningún comensal, y servirán las mesas explicando en qué consiste la elaboración de cada pase con todos los detalles.

Una oportunidad irrepetible, ya que no todos los días tenemos la ocasión de deleitarnos con un menú hecho por tantas Estrellas Michelin.

Chari Felipe ha explicado que este evento solidario no sería posible sin Euro-Toques y todos sus cocineros que siempre demuestran “una gran complicidad con ASPRONA y no dudan ni un momento en participar en esta cena. Sin ellos sería imposible organizar algo así. Preparan el salón, sirven mesas, cocinan, y luego recogen para dejarlo todo como estaba. Sin lugar a dudas un gran trabajo solidario del que no podemos estar más agradecidos”.

Este año también contamos con una novedad, la participación de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) de ASPRONA que van a estar como camareros junto a los cocineros sirviendo las mesas e interactuando con los asistentes, contando en qué consisten los platos.

También estarán en la recepción y haciendo de presentadores de la cena dando la bienvenida a todos los asistentes.

Los patrocinadores también juegan un papel importantísimo, según Felipe, porque donan las materias primas para poder hacer la cena. Bebidas, carnes, pescados, pan, vino, frescos, chaquetillas de los cocineros, etc…

Muchos de ellos ya han participado en las dos cenas anteriores y otros tantos se han sumado en esta edición. “Queremos resaltar que en cuanto nos hemos puesto en contacto con ellos proponiéndoles su colaboración no han dudado ni un segundo en decir que sí”, ha añadido Chari Felipe.

Existen dos categorías de patrocinio en la cena:

· Patrocinadores Premium: El Corte Inglés, Benibaldo, Velilla, Ricardo Fuentes e Hijos, Juan Navarro, ASLA, Anigma, Aquanaria, Posada Real.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

· Patrocinadores: Bodegas Purísima Concepción (vino Teatinos), Arcos, Grupo Enuno, Denominación de Origen la Mancha, Panadería Jesús, Denominación de Origen Manchuela, Queso Vega Sotuelamos, Nueces Nerpio, Miguelitos Ruiz.

Desde ASPRONA estamos muy agradecidos también a la Posada Real por abrirnos las puertas de la Posada Real como si fuera nuestra casa.