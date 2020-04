Santiago Cabañero: "No es momento de presumir de nada mientras siga muriendo gente"

El presidente de la Diputación provincial de Albacete, Santiago Cabañero, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Albacete, para repasar algunos de los temas que preocupan y, sobre todo, van a preocupar a partir de ahora a los ochenta y siete municipios de la provincia

En primer término, y después de celebrar el viernes el primer pleno telemático de la historia de la institución, Cabañero dice sentirse orgulloso y agradecido por el consenso existente en la institución que preside. Los 25 diputados, según nos ha contado, sean del partido que sean, se han comportado como un único equipo, a pesar de que las decisiones han tenido que ser improvisadas en muchos casos por culpa de los acontecimientos.

Esas decisiones improvisadas -según el presidente provincial- ha podido derivar en errores. No pasa nada según ha dicho, siempre y cuando se asuman con humildad: "todos los gobiernos, sea cual sea el color político que tengan, estamos en un tiempo en el que todo es muy sensible y no pasa nada por decir que no llegas a algo. Es un momento para tener un perfil de trabajo muy alto y no es tiempo para presumir de nada porque cada día está muriendo gente y enfermando y mientras siga pasando, habrá algo que no estaremos haciendo del todo bien".

En lo que sigue insistiendo Cabañero, como el resto de administraciones locales es en poder utilizar más del 20% autorizado de los remanentes de 2019 en políticas sociales porque ahora los ayuntamientos, grandes y pequeños, van a tener que afrontar gastos que no habían presupuestado hace apenas un mes y medio como las desinfecciones o los trabajos contratados derivados de esta pandemia.

Recordamos que la Diputación tuvo que asumir el servicio de Psiquiatría del SESCAM en su Unidad de Media Estancia, manteniendo así mismo la ayuda a domicilio en la provincia, que atiende a más de 500 personas con comida a diario y que en un principio estuvo a punto de suprimirse.