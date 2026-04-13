Rubén Pinar triunfa y protagoniza el retorno de los festejos a Tobarra

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Algo se mueve en Albacete. En apenas un par de semanas, dos plazas emblemáticas de la provincia, como Hellín y Tobarra, han recuperado el sonido de clarines y timbales. Y eso siempre es una gran noticia para los aficionados. Más allá de las razones culturales, sociales y económicas, que el toro vuelva a pisar el albero de estos cosos supone devolverlos al mapa del circuito taurino nacional. Ahora toca seguir creciendo. Que estos sean sólo los primeros de muchos festejos. Y, por qué no, que otras plazas albacetenses sigan el mismo camino.

Tobarra vivió este pasado domingo una de esas jornadas que no se olvidan. Después de cuatro años sin festejos, la plaza cubierta reabrió sus puertas y la tarde dejó momentos especialmente simbólicos. Uno de los más esperados fue el regreso de Rubén Pinar, que toreó en su tierra 16 años después. También resultó muy emotivo el homenaje a Juan Ortíz Coloma, representante de la cuarta generación de conserjes del coso -entregando el testigo de las funciones a su hija- en un reconocimiento más que merecido.

El festejo salió adelante gracias al esfuerzo conjunto de patrocinadores, la televisión regional y, sobre todo, la afición tobarreña, que ocupó unos tres cuartos de aforo. Conviene recordar que ha sido la iniciativa privada, con el buen hacer del empresario Emilio Varlcárcel al frente, la que ha hecho posible este regreso.

Ojalá en próximas citas el Ayuntamiento, además de con la presencia de su alcaldesa en el albero para rendir homenaje a Coloma, también se implique decididamente y muestre un apoyo claro a la tauromaquia en la localidad.

Pinar logró tres orejas por una de Peñaranda, y de vacío se fue Galdós por culpa de la espada y del nulo juego de su lote. Pobre encierro de "Los Ronceles" que no estuvo a la altura.

Tras sacar al público a la terna a saludar, abrió de capote el festejo Rubén Pinar en un animoso saludo a la verónica al primero de ‘Los Ronceles’ que salía suelto de los lances y entró y salió del peto sin pena ni gloria. El bonito quite por chicuelinas de Pinar precedió a unas banderillas donde el toro se dolió y movió con poca clase. El matador de Santiago de Mora le planteó una faena a media altura a derechas en el inicio para gustarse al natural y llevarlo largo y con mando con algún toque puntual de telas. Después, faena en las cercanías para terminar de exprimir al toro que nunca fue sobrado de jugo, es decir, casta. Tras pinchazo, media atravesada y delantera, más dos descabellos, la oreja perdió contundencia.

En el cuarto, Pinar vio cómo claudicaba el toro tras salir del puyazo y medio se empleó el banderillas. Brindó al público y dejó una labor marcada por la falta de fuerza y fragilidad de manos del animal. El diestro aprovechó inercias e hizo labor de recursos ante el poco material existente. Mató de segundas de contundente espadazo y le dieron dos orejas de esas de “ahora sí que ha caído pronto el toro”.

Joaquín Galdós se fajó con el segundo de la tarde hasta que fue el astado al peto y derribó a la montura del picador Píriz en un encuentro trastabillado, por fortuna sin consecuencias. Parado y midiendo, no fue fácil en banderillas. Ni tampoco en el último tercio, donde se apagó muy pronto, sin un ápice de fortaleza ni movilidad, y Galdós sólo pudo justificarse con disposición, llegando a sacar algún natural de un pozo seco. Lo mató a la cuarta escuchando un aviso y se quedó sin premio.

El quinto tampoco mejoró la nota global de un encierro que estuvo correcto de presencia pero de poquito juego. Y en los primeros tercios, de nuevo, nada a destacar. Galdós lo brindó al público y todo se quedó a medias: medios pases en medias embestidas, llegando a echarse el toro, levantarse para un pinchazo, volver a echarse y un descabello habilidoso. El peruano no tuvo suerte en su lote.

Peñaranda se enfibró con el tercero y demostró que no quería pasar de puntillas. Tras el puyazo de trámite y unas efectivas banderillas, brindó al respetable y tras el tanteo inicial, citó a la nedia distancia, con dispar fortuna. Siguió el matador más entonado, aunque la sosería del animal no ayudaba. Unipase al natural en un conjunto intermitente, en resumen. Voluntad máxima, eso también, como quedó patente en unas bernadinas finales muy ajustadas que precedieron a dos pinchazos y metisaca, con un aviso, y otra estocada, junto a tres golpes del puntillero y el acero cortó las ilusiones. Ilusiones que recuperó en el que cerraba plaza, con larga cambiada y verónicas con transmisión mediante. Puyazo muy medido, con el palo puesto y poco más, como antesala de unos palos bien ejecutados. Brindó a Pinar y se fue a los medios, donde dejó una faena donde forzó pese a la endeble condición y gazapeo contante. Peñaranda fue hilvanando poco a poco hasta que se sobrepuso al adverso comportamiento. Lo mató de estocada trasera, un descabello y un aviso. La única oreja cortada le supo a poco al respetable. Trofeos al margen, Peñaranda dejó buen sabor de boca, especialmente en ese sexto. Y la imagen también cuenta.