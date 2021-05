El bonito detalle de ROZALEN, imagen de Castilla-La Mancha en FITUR, con una periodista que la entrevistaba

Esta mañana se ha presentado el estand de Castilla-La Mancha en FITUR. La cantante ROZALEN, natural de Albacete, y su canción "Tu mundo interior" protagonizan uno de los vídeos promocionales que ha editado la Junta de Comunidades.

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, María presumía de su condición de castellanomanchega en los micrófonos de COPE: "Espero que mucha gente se anime a venir a conocer una tierra que es desconocida y que es hermosísima" decía en un momento de la entrevista Rozalén y añadía que "cuando estoy fuera de España, en Latinoamérica, el adjetivo que siempre me ponen es manchega o albaceteña".

Orgullosa de representar a su tierra en este vídeo promocional de la región, la cantante se mostraba encantada de que se haga alusión contantemente a su procedencia "¡claro! si es algo que define a una persona, ¡qué maravilla! lo digo mucho y mucho más que lo diré porque de dónde es una persona te marca. Y no solo Albacete, porque es verdad que yo hablo mucho de Albacete y de la Sierra del Segura, pero Castilla La Mancha entera. No se lo van a creer porque todo el mundo tiene muchos prejuicios, se piensan que es una tierra de paso y hay una variedad de paisajes, de todo tipo de deportes, de montaña, una gastronomía brutal y, luego, lo mejor de todo es la gente porque los lugares los hace la gente y no hay nadie que acoja mejor que los castellano-manchegos" ha concluido.

La entrevista se producía en el estand de Castilla-La Mancha que ha sido inaugurado por el Presidente, Emiliano García-Page, y el resto de autoridades regionales que le han acompañado. Page esperaba pacientemente que Rozalén terminara la entrevista que realizaba la periodista de esta cadena, COPE, Laura Sánchez. Pero viendo que se alargaba, el presidente ha pedido a la Directora General de Artesanía y Turismo que se acercara a avisar a la cantante de que la estaban esperando. Pero ni por esas. Rozalen ha tenido la deferencia de acabar sus declaraciones y después acudir a la llamada de la máxima autoridad de Castilla-La Mancha.

Bonito gesto de la cantante que cada vez cuenta más en el panorama nacional e internacional por su música, su estilo y sus canciones (Goya 2021 a la Mejor canción). Pero también por su enorme simpatía y naturalidad. Todo un ejemplo.