Regalos originales y divertidos para ser los reyes del amigo invisible esta Navidad

Buscar un regalo original para regalar en navidad es una tarea a la que nos enfrentamos año tras año. Y pocas veces, nos conformamos con cualquier cosa. Cosas que se compran hay muchas, por todas partes, pero acabar en el último cajón del armario, pueden volver de nuevo a la tienda o incluso en manos de otra persona. Algo que resulta realmente frustrante para quien regala.

Por no hablar de los ´amigos invisibles´, hay dos opciones: que te toque alguien a quien conoces como si fueras tú mismo o contrario. Por lo que hay bastantes posibilidades de que nos toque regalar un poco a ciegas.

Una buena solución para salir del paso cuando esto nos pasa es afrontar los regalos con humor y originalidad, buscando objetos graciosos con los que sacarle unas risas a esa persona (y al resto).

La mayoría de las veces, lo de menos es el regalo, y lo que importa es tener un detalle con alguien a quien aprecias. En Navidad nos volvemos amorosos y queremos expresar nuestros sentimientos a la pareja, los amigos y la familia. Pero eso no se compra. Hay numerosas formas de expresar estos sentimientos con regalos que realmente aporten valor a quienes lo reciben, pueden ser experiencias, detalles originales, regalos hechos a mano por nosotros mismos y un largo etc.

¿Te animas a sorprender esta Navidad? A continuación, te damos unas cuantas ideas para que lo consigas…





1.Envía una felicitación escrita a mano

Ya casi nadie recibe felicitaciones en papel, menos aún cartas. Si lo haces a mano, para empezar, demostrarás originalidad, pero si la persona que lo recibe te quiere de verdad, entenderá que le has dedicado un tiempo precioso a hacerlo, exclusivamente por acordarte de ella y porque es especial para ti. Quizá la navidad sea un buen momento para sacar esos sentimientos que nunca sabemos cómo expresar. Ya nos avisaban nuestros compañeros hace unos años de que estábamos cambiando. Internet ha cambiado la forma de comunicarnos y han surgido un sinfín de herramientas para felicitar a nuestros familiares en estas fechas tan señaladas. Pincha Aquí para descubrirlas





2. Graba un USB con vuestras canciones, un disco de vinilo o un CD

Qué tiempos aquellos en los que la gente graba y pintaba sus propios CDs y los regalaba a quienes más quería, algo que el destinatario guardado y conservaba como verdadero “oro en paño”. Te hablo de aquellos tiempos en los que no había internet, y a veces hasta se grababan de la radio. No todo el mundo tenía equipo de música y menos dinero para comprar discos. Que te regalaran canciones tenía un valor doble. Al final el formato que elijas da igual, ya sea CD, USB o una lista de Spotify, lo importante es que le dediques tiempo a alguien, eligiendo las canciones que te recuerdan a esa persona, las que cantáis juntos, las que sonaban cuando… Solo párate a pensar y te sorprenderá el resultado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

3. Un Blog

Y ¿por qué no? Un blog es gratis, y aunque te parezca mentira, millones de personas no los conocen o creen que es más difícil. Seguro que conoces a alguien con algún talento que de alguna forma no encuentra la forma de mostrarlo al mundo. Por miedo, por falta de tiempo o por desconocimiento. Y es aquí donde puedes prepararle una plantilla wordpress o blogger, le subes las primeras fotos, y esos trabajos previos que tanta pereza dan…Y después el o ella tomarán las riendas. Si te animas a hacerlo. Aquí te dejo unos sencillos pasos





4. Regalar experiencias

No solo se pueden regalar objetos. Las experiencias cada vez cobran más sentido y se recuerdan mucho más tiempo en nuestra memoria. Puedes regalar un vale por un tipo de servicio como una estancia en Casa Rural, una cena en un restaurante, una aventura…





5. Regala networking

Y si lo que quieres es ser actual y diferente. Regala Networking. Es la palabra de moda, fruto de las redes sociales, pero también de una forma de hacer negocios en la que asistir a eventos, presentaciones, cursos o congresos es la forma de abrirse camino con una red de contactos profesionales. Una forma de ayudar a ese empresario/a es echándole una mano para fomentar sus relaciones profesionales, ya sea invitándole a un evento que le ayude a fomentar su negocio y/o acompañarlo.





En definitiva, si de verdad quieres a alguien, lo más valioso que puedes regalarle es tu TIEMPO, y hacerle saber que lo que le regalas esta especialmente pensado para él, porque lo vale y porque es único para ti.