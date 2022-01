Rebajas, compras por menos de 10 euros que no debes dejar escapar

Las rebajas es una de las épocas más esperadas por los las ciudadanas. No hay nada que nos emocione más que consentirnos, y regalarnos esos caprichos que llevamos tiempo buscando.

Como cada temporada, las rebajas iniciaron en diferentes establecimientos, pero eso no significa que debas llevarte todo.

A continuación, te damos algunos trucos que debes tener en cuenta antes de lanzarte a comprar a lo loco y con precios muy económicos.

Las prendas básicas un acierto por menos de 10 euros

A lo largo del año es normal querer invertir en nuevos estilos, pero hacerlo a diario es un error. Lo ideal es buscar prendas que usarás en más de un look, de colores y siluetas que sabes a la perfección que funcionan para ti y que incluso puedes usarlas en más de una ocasión.

Además, este tipo de prendas como puede ser: una camisa blanca, un pantalón vaquero o un vestido negro. Son tres imprescindibles que no deben faltar en tu armario.

Otro truco infalible es apostar por la gama monocromática

Durante los dos últimos años los looks monocromáticos han sido un éxito total, así que durante estas rebajas no es arriesgado apostar por esta tendencia.

Llévala en trajes de dos piezas en tonos claros u oscuros si tu estilo es más reservado o en tonos vibrantes si eres más arriesgada, atrévete a llevarlos sin blusa.

En lo que debes invertir

Existen prendas que todos debemos tener en nuestro guardarropa, las t shirt blancas y negras son siempre un acierto, pues puedes combinarlas con todo, desde faldas o pantalones como jeans o sastre.

No menos interesantes resultas los vestidos camiseros, que combinados que unos accesorios adecuados, resultan perfectos para lograr desde un look de oficina hasta uno más romántico.

No, el calzado no queda fuera, las zapatillas negras tampoco pueden faltar en tu armario, aunque no las uses a diario, son perfectas para darle un upgrade instantáneo a cualquier outfit, y tenerlas para cualquier ocasión formal es indispensable. Los white sneakers seguirán siendo prácticamente un must en cualquier guardarropa, ya ha quedado claro que se combinan ¡con todo! Te recomendamos adquirirlos en una marca especializada en tenis, no solo encontrarás diseños más exclusivos, sino también materiales más duraderos.

¡Que no te engañen los descuentos!

A veces creemos que estamos frente a la oferta de nuestra vida por los precios, pero no siempre es así. Existen piezas que no utilizarás; aunque seguimos en temporada invernal, no apuestes por grandes chamarras, ugly sweaters (menos si tienen un diseño navideño) o piezas demasiado cálidas, lo más seguro es que este tipo de prendas las utilices hasta el próximo invierno.

Gracias a las rebajas muchos consumidores pueden adquirir productos a precios más baratos, además este tipo de ofertas hacen que las tiendas puedan dar salida con más facilidad a muchos de sus productos. Sin embargo, en algunas ocasiones, las rebajas pueden venir acompañadas de confusión, alborotos y engaños.

Estos son algunos de ellos:

1. No cambiar los productos defectuosos: Algunas tiendas ofrecen solo como alternativa de cambio un vale de compra.

2.Anunciar más descuentos de los que se aplican

3.Hacer publicidad engañosa: Los artículos con descuento tienen que ser de al menos el 50% del total de la tienda para poder afirmar que el local se encuentra en periodo de rebajas.

4.Vender ropa que antes no tenían en la tienda.

5.Esconder los productos rebajados

6. Impedir pagar con tarjeta los productos rebajados.

7. Los productos no rebajados se ponen junto a los que sí lo están

8. Reetiquetar productos: Algunas tiendas suben los precios de sus productos a última hora para así poder aumentar el porcentaje rebajado.