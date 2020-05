Quirónsalud Albacete reorienta sus hospitales en Albacete

El grupo Quirónsalud en sus dos hospitales de Albacete ha realizado una adaptación de sus instalaciones para garantizar la seguridad clínica y confort de sus pacientes y profesionales como consecuencia de la situación generada por el coronavirus, implementando nuevas medidas una vez que la presión asistencial de esta pandemia ha descendido de forma muy considerable y ostensible.

El director gerente de los Hospitales QUIRÓNSALUD en Albacete, Santiago Villanueva ha manifestado que en estos momentos trabajan para “normalizar la situación, dentro de las circunstancias de esta nueva época en lo relacionado a consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas”. Ha adelantado también que el objetivo es garantizar y mantener “la máxima seguridad y confortabilidad para que podamos hacer sentir cómodo al paciente, atenderle de la mejor forma adecuada y con todas las medidas de seguridad, también a los profesionales”.

Con esta intención prioritaria QUIRÓNSALUD Albacete ha creado espacios separados y áreas restringidas con las distancias de seguridad en las zonas de los hospitales marcadas por las normas del Ministerio de Sanidad frente a la pandemia de COVID-19. Realizarán indicaciones a los pacientes aconsejándoles que es inicialmente preferible, llegado el caso, acudir a consultas solos y, en caso de no ser posible, acompañados por una única persona.

Igualmente, se va a exigir una máxima puntualidad tanto por parte del facultativo, como del paciente para “evitar la aglomeración en las zonas de espera”. Con este mismo propósito, los tiempos de consulta se van a alargar.

Por otra parte, en todos los puestos de admisión se seguirá contando con mamparas protectoras que permitan la seguridad de pacientes y trabajadores.

El director-gerente de los dos hospitales Quirónsalud en Albacete, ha subrayado además que se cumple de manera exhaustiva con todas las medidas de higiene, desinfección y limpieza en todas y cada una de sus instalaciones y en la totalidad de las zonas de los hospitales y consultas mediante actuaciones que se llevan a cabo periódicamente, junto a las labores habituales en este sentido.

Comentó además la modificación de protocolos quirúrgicos de forma que se realizarán test de COVID-19 preoperatorio a todos los pacientes que precisen intervención quirúrgica y embarazadas antes del parto.

En otro orden de cosas, desde Quirónsalud Albacete recuerdan y aconsejan que es importante no demorar la asistencia al centro sanitario de los pacientes que sufren patologías no demorables con el fin de no agravar las mismas. Desde estos dos hospitales albacetenses explican igualmente que a todos los pacientes que se desplacen al centro hospitalario se les facilitará las medidas de protección establecidas para extremar las precauciones de seguridad clínica.

SERVICIO DE TELECONSULTA

Del mismo modo, los hospitales QUIRÓNSALUD Albacete, en su compromiso de velar de la mejor forma posible por la salud de sus pacientes, además de mantener las consultas y pruebas diagnósticas a pacientes con patologías graves o procesos no demorables, disponen de un servicio de consultas telefónicas destinado a garantizar la asistencia de otro tipo de dolencias que requieran la atención de un especialista.

“De esta manera, Hospital Quirónsalud Albacete y Hospital Quirónsalud Santa Cristina van a potenciar las consultas telemáticas a través del teléfono y de videoconsultas al mismo tiempo que modificarán los tiempos asignados por consulta para asegurar que se cumplen las medidas de distancia entre pacientes en las salas de espera, ha explicado el director gerente de los Hospitales QUIRÓNSALUD Albacete, Santiago Villanueva.

Desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de Alarma en España, QUIRÓNSALUD ha dedicado la práctica totalidad de sus esfuerzos a prestar asistencia de urgencia a todos aquellos pacientes que lo han necesitado en la lucha contra el COVID-19 unido al el resto del sistema sanitario español y de Castilla-La Mancha

TEST A PROFESIONALES

Por otro lado, el director gerente ha manifestado que por decisión corporativa, QUIRÓNSALUD ha realizado en los dos hospitales albacetenses test rápidos de anticuerpos a todos sus profesionales tanto a los asistenciales como a los no asistenciales en las distintas áreas “para su mayor tranquilidad” y con el objetivo de evitar contagios. El director gerente ha precisado que la atención de la COVID-19 ha hecho necesario reforzar personal, con la contratación de un mayor número de médicos, especialmente para la unidad de Urgencias así como personal de enfermería y auxiliares.

Santiago Villanueva ha destacado la buena coordinación que existe con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha SESCAM en cuantas situaciones han sido necesaria una colaboración más especial. El director gerente también ha querido expresar su gratitud a todo el personal de QUIRÓNSALUD, por su entrega absoluta desde el inicio de la pandemia, ya que "sin la implicación de todos, esto no se hubiera podido hacer como ha resultado". "Estoy orgulloso del desempeño profesional, entrega y cariño de todos los trabajadores durante este tiempo", ha dicho. Ha subrayado también el agradecimiento a familiares de pacientes y empresas albacetenses por las muestras de apoyo, gratitud y solidaridad que han mostrado en las jornadas tan complicadas que se han vivido por este terrible virus.