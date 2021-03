¿Quién quiere ser empresario de la plaza de toros de Albacete?

Bienvenidos, queridos empresarios, al concurso de adjudicación del coso de la calle Feria. ¿Ya tienen los cinco años de experiencia gestionando plazas de primera o diez haciendo lo propio en ferias de segunda? Imagino que figurará en sus cuentas del registro mercantil un volumen de negocio anual superior a los 2.789.838 euros que les pedimos, de lo contrario deberán salir por aquella puerta falsa. Hemos subido ese requisito porque no queremos más sustos, REYMA mediante, ustedes comprenderán. Bien, bien. Como tienen esos papeles en regla, pasaremos a la fase de la oferta.

Empiecen a soltar cartera: casi 50.000 euros anuales de canon con el IVA incluido. Ahora, apunten lo que tienen que ofertar como mínimo: dos novilladas sin picadores, colaborar en la organización del festival del “Cotolengo”, para la Escuela taurina deberán proveer dos clases prácticas y veinticuatro becerras, organicen también doce festejos populares, una desencajonada y una gala de presentación de los carteles. No se quejarán, les hemos barnizado un poco la mesa de contrachapado para que luzca un poco más bonita, pero sigue sin ser roble o nogal, que eso cuesta trabajo.

No, no. Sigan apuntando, por favor. Ahora, si quieren ser el empresario con total seguridad y sacar 100 puntos en la valoración, deben mejorar su oferta con lo siguiente: presenten un proyecto de calidad que tenga un novedoso sistema de taquillas, contraten un gabinete de prensa formado por CM, CEO, diseñador gráfico, diseñador de página web, personal de relaciones institucionales, un gerente, un coordinador del proyecto y una campaña de publicidad que dure todo el año, con actualizaciones diarias en redes sociales. Ah, y oferte eventos culturales, charlas, jornadas, seminarios y encuentros de confraternización con la afición local. También elija a varias caras visibles de la sociedad taurina manchega que se adhieran a su empresa, igual que un buen representante, que eso también puntúa, y no poco. Y sobre la gala, busque un buen lugar, con un presentador de postín, material audiovisual variado, presencia de los toreros de primera fila que se anuncien en los carteles, y un vino español -mejor manchego- con un cáterin. Y embellezca la plaza por dentro y por fuera: ponga pantallas de televisión dentro, láminas, un photocall con un fotógrafo que contratará para inmortalizar a la afición cuando acude a los festejos. Todo suma, ya saben.

Prosigamos con la parte objetiva, la de las fórmulas matemáticas. En la Escuela taurina hay que invertir: seis lotes de seis vacas cada una -36 en total sumadas a las 24 anteriores- para llevarse la máxima puntuación. Y cuatro clases prácticas más, que también da 10 puntos. También mejore en cuatro corridas y una novillada picada la oferta de 2021 para esos festejos variables, que eso da 14 puntos, muy necesarios. Reduzca el abono para menores de 28 años, desempleados y jubilados todo lo que pueda: déjelo en 40 euros en lugar de los 48 que se venían ofertando, así seguramente se lleve 6 puntos más. Y reduzca también el porcentaje de descuento en abonos y localidades sueltas, que son 6 puntos más. Y hay que promocionar a los novilleros y toreros locales fuera de nuestra plaza. Llegados hasta aquí, que no le quiten la plaza, que son 12 puntos los que se juega. Les recomiendo que se comprometan a contratar a seis novilleros en plazas de primera y a otros tantos matadores de toros de Albacete en cosas de la máxima categoría. Y así, con todo lo anterior, seguro que serán ustedes empresarios de Albacete.

¿Acaso les parece excesivo todo lo que hay que ofertar para ser empresario de Albacete? ¿No les convence el concurso y todo a lo que deberán comprometerse para ser, como mínimo, un año quien rija los destinos de la plaza más importante de Castilla – La Mancha? Si no lo ve claro, entonces, le dejaremos jugar a la rosca de Emilio y Vicente. Palabra que empieza por la letra “D”. ¿Preparados? ¡Atención! “Lo que le puede pasar de nuevo al concurso de adjudicación de la plaza de toros de Albacete al haber elaborado un pliego continuista y que apenas mejora al anterior. También hay algunos muy famosos, como el del Sáhara, o el del Gobi. ¿Lo aciertan?” ¡Bienvenidos al día de la marmota de nuestra querida plaza de toros!