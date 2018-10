Protesta por los despidos en Burguer King

Según señaló en declaraciones a COPE, la que fuera encargada del restaurante de Guadalajara y miembro de CCOO, Sara Fadame, fue despedida por reclamar lo que recoge el convenio colectivo recien firmado. No se establecen los turnos semanalmente, y no se pagan las horas extras, no la nocturnidad, que en algunos casos se extiende en jornadas hasta las 6 de la mañana.

La empresa les acusó, tanto a esta trabajadora, que era encargada en Guadalajara , como a otros despedidos que reclamaban sus derechos, y lo establecido en el convenio colectivo, por atentado contra los directivos.