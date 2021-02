La Policía Nacional desenmascara algrupo criminal que sustrajo 15.000 eurospor el método de la "siembra"

La Policía Nacional ha logrado desenmascarar al grupo criminal que está detrás del hurto de 15.000 euros cometido en octubre de

2020 en una entidad bancaria de Albacete. Los presuntos autores de estos hechos, dos varones y una mujer, fueron identificados y detenidos este mes de febrero.

Los arrestados conformaban un activo grupo criminal que se dedicaba a cometer delitos por todo el territorio nacional. En concreto, se habían especializado en cometer hurtos en sucursales por la modalidad de la"siembra", siendo este el mismo método que emplearon en Albacete, cuando los tres integrantes del grupo criminal accedieron a una entidad bancaria y actuaron de forma coordinada para hacerse con el botín.

Mientras que el empleado del banco se encontraba manipulando la caja fuerte, uno de los autores llamó la atención de las víctimas, que habían dejado sobre el mostrador una importante cantidad de dinero para ingresarlo, mientras que el segundo varón aprovechaba esta distracción

para sustraer el dinero. A la par, la tercera componente del grupo realizaba funciones de vigilancia en la puerta y trataba de distraer a los clientes que se disponían a acceder a la sucursal.

Una vez obtenido el importante botín, los tres implicados abandonaron la sucursal, si bien gracias a la labor de investigación policial, se pudo

identificar plenamente a los tres autores quienes, además de tener un amplio número de antecedentes por hechos similares, se encontraban en

busca y captura por haber cometido ilícitos similares en otras localidades.

Tras la detención de los dos varones el día 10 de febrero en Valdemoro y una vez instruidas las correspondientes diligencias policiales, los

detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.



La "siembra", una modalidad del hurto común

Este tipo de hurtos al descuido son muy comunes en el mundo delictivo, habiéndose detectado igualmente casos similares en establecimientos

públicos, tales como centros comerciales.

En este caso concreto, la modalidad de la "siembra" consiste en que los autores distraen a las víctimas tirando un objeto al suelo, para a

continuación preguntarle si es suyo. Una vez que han captado su atención, aprovechan este momento de distracción para que una segunda persona sustraiga los efectos, ya sea dinero, bolsos, etc. Mientras tanto, una tercera persona realiza funciones de vigilancia o espera a bordo de un vehículo para facilitar la huída.

Desde la Policía Nacional se insta a los ciudadanos a que no pierdan nunca de vista sus pertenencias y que desconfíen de aquellos desconocidos que tratan de captar su atención y distraerles.

Para la correcta resolución de este tipo de hechos es muy importante la colaboración ciudadana, así como las informaciones que tanto los

perjudicados como los testigos aportan a la investigación policial.

Si observa alguna persona que le infunda sospechas, tanto en establecimientos comerciales como en entidades bancarias, no dude en

llamar al 091 y aportar su información, puede estar evitando que se cometa un delito.